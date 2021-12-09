В России нашли способ снизить цены на продукты

Рост цен на продукты намерены сдерживать за счет компенсаций затрат на корм для крупного рогатого скота, ограничения торговых надбавок, проведения сельхозярмарок и увеличения посевных площадей. Об этом «Известиям» сообщили в администрациях российских регионов.

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В частности, в Челябинской области выделили из регионального бюджета 300 млн рублей на закупку кормов хозяйствам, которые пострадали в 2021 году от засухи. Еще 200 млн им выделят на приобретение семян. В Орловской области также планируют возместить затраты на приобретение кормов для рогатого скота.

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В Крыму считают, что ярмарки являются одним из самых действенных механизмов по сдерживанию необоснованного роста цен на продовольствие. В Минсельхозе Крыма заявили, что местные сельхозтоваропроизводители получают льготные условия аренды торговых площадей и помощь в их поиске.

В Курской области идут своим путем – там торговые сети снижают надбавку на социально значимые продукты питания. Некоторые из них ежедневно продают по несколько позиций, не используя наценку, отметили региональные власти.

В Чувашии в настоящее время разрабатывают отдельную дорожную карту по развитию картофелеводства. Также власти планируют создать торгово-логистический центр, который объединит сельскохозяйственный рынок, маркетплейсы и предприятия общественного питания.

По словам заммэра Москвы Владимира Ефимова, за январь-сентябрь 2021 года экспорт столичной продукции агропромышленного комплекса (АПК) увеличился почти на 11%. В Минсельхозе заявили, что сейчас работают в направлении стимулирования увеличения производства продукции АПК и обеспечения стабильности на продовольственном рынке. В частности, в 2022 году ожидается запуск федерального проекта, который предусматривает «комплекс мероприятий, направленных как на увеличение производства, так и на организацию инфраструктуры хранения и реализации овощей и картофеля». Это поможет развить овощеводство и картофелеводство.

По мнению экспертов, региональные меры, которые учитывают местную специфику, могут быть более действенными. Советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР) Елена Разумова отметила, что для оказания дополнительной поддержки необходимо субсидировать перевозки продовольствия, а также договариваться с другими субъектами на целевые посевные площади.

Руководитель Института развития предпринимательства и экономики Наталья Назарова отметила необходимость обеспечить не только ценовую, но и территориальную доступность продуктов.

«Совсем недавно, например, мы наблюдали серьезный кризис доступности продовольствия в дальневосточных регионах России, где торговых площадей в разы меньше, а цены в разы выше, чем в европейской России», – заявила она.

Эксперт считает, что проблемы с доступностью продуктов могут стать дополнительным драйвером нового повышения цен.