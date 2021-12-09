Заявление Яна Бжезинского — сына американского политолога Збигнева Бжезинского — о превентивном отключении на несколько дней РФ от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT является «не более чем провокацией либо просто глупостью», рассказала NEWS.ru депутат Госдумы (ГД) Мария Бутина. Собеседница отметила, что Ян Бжезинский «чуть-чуть опоздал» с подобными предложениями.

Разговоры про отключение России от SWIFT шли прямо перед первой встречей президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в Хельсинки [16 июля 2018-го]. Тогда тоже активно разогревали эту тему. Я думаю, что Ян тут немного вне повестки. Это активно готовилось в качестве меры запугивания, разогревания информационного фона. Я думаю, что он чуть-чуть опоздал, встреча (президента США Джо Байдена и Владимира Путина. — NEWS.ru) уже прошла. И уже со стороны Байдена заявлено, что США готовы к переговорам, — сказала она.

Европе и Америке необходим комплексный подход к отражению российской агрессии, считает бывший заместитель помощника министра обороны США Ян Бжезинский. Американский политик предположил, что действенной экономической санкцией против РФ может стать отключение страны от системы SWIFT на несколько дней.

Евроатлантическому сообществу следует прямо сейчас принять меры в отношении России, заявил эксперт по внешней политике и военным делам, бывший заместитель помощника министра обороны США в 2001-2005 годах при президенте Джордже Буше Ян Бжезинский.

Это, по его словами, должны быть меры экономического характера, включая возможное отключение от SWIFT.

«Скажем, задержать определенные платежи за газ и нефть. Или на несколько дней отключить Россию в плане предупредительного удара от SWIFT», — заявил представитель США в эфире YouTube-канала Open Ukraine.

В целом же, как считает Бжезинский, партнеры Украины нуждаются в комплексном подходе к сдерживанию России. В контексте внешнеполитических отношений он придерживается позиции полной изоляции России со стороны международного сообщества, а также неоднократно говорил о необходимости введения против РФ санкций, которые затронут энергетический сектор.

Ян Бжезинский — сын антисоветчика Збигнева Бжезинского, бывшего высокопоставленного чиновника США в 1980-х годах. У Бжезинского-младшего, придерживающегося идеологии отца, более чем двадцатилетний опыт работы в вопросах национальной безопасности США. Ранее он занимал руководящие должности в Министерстве обороны США и конгрессе.

SWIFT является международной системой обмена транзакциями и используется тысячами банков по всему миру, включая Россию. Угроза отключения российских банков от SWIFT периодически обсуждается с 2014 года в связи с присоединением Крыма, и это одна из наиболее серьезных санкционных угроз, считают за рубежом. Несмотря на это, в самой компании констатируют, что отключение России «никому не выгодно» и несет опасности для зарубежных партнеров, потому делать это не имеет никакого смысла.

Тем не менее в 2014-м Банк России создал аналог SWIFT как ответ на потенциальную угрозу отключения — Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС). ЦБ РФ в мае нынешнего года сообщил, что количество расчетов через СПФС за год возросло вдвое.

Сегодняшняя напряженность и риск экономических санкций обусловлены утверждениями США о том, что Россия в начале 2022 года планирует нападение на Украину. Официальные российские лица это категорически отрицают, называя такие сообщения провокацией.

Телеканалу CNN стало известно от неназванного источника, что Вашингтон и Брюссель разработали «чертовски агрессивный пакет» санкций на случай наступления России на Украину. В него входят ограничительные меры в отношении «близкого окружения президента Владимира Путина», суверенного долга РФ, российских энергетических компаний и отключение государства от SWIFT.

В России назвали эти сообщения «истерикой».

«Скорее это не новости, а продолжение информационной истерики, которую мы в эти дни наблюдаем в СМИ», — отреагировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Серьезность намерений подтвердил президент США Джо Байден, заявивший после онлайн-разговора с российским коллегой Путиным, что предупредил Россию об «экономических последствиях, подобных которым никогда не было», если Россия вторгнется на Украину.

Предложения бывшего заместителя помощника министра обороны США (в 2001-2005 годах) Яна Бжезинского неприемлемые и были сделаны ради хайпа. Так первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил слова американского эксперта в беседе с «Лентой.ру».

«Мы можем даже сейчас определенные экономические меры принять. Скажем, задержать определенные платежи за газ и нефть. Или на несколько дней отключить Россию в плане предупредительного удара от SWIFT», — сказал он, добавив, что нужен комплексный подход и ответ по сдерживанию России.

Не отличается умом и сообразительностью

Комментируя это заявление, Джабаров сказал, что Бзежинский даже не понимает, о чем говорит.

«К сожалению, по своим аналитическим способностям Бжезинский далеко отстает от своего великого родственника. Он делает крайне неприемлемые для нас и для европейцев заявления», — добавил он.

По поводу задержек платежей за российские газ и нефть российский политик высказался однозначно: «попробуйте, никто просто не будет поставлять следующую партию».

Отключение России от системы SWIFT грозит ущербами не только для Москвы, но и для российских контрагентов и покупателей, отметил сенатор.

«Как они собираются расплачиваться с Россией в таком случае? Чемоданами возить наличку в Москву, чтобы рассчитаться за газ?» — предположил Джабаров.

Экспертам вроде Бжезинского не нравится, что Россия поднялась во весь рост, подчеркнул российский политик.

«Они привыкли видеть Россию, которая была почти на коленях после развала Советского союза, когда они считали, что они нас победили, и Россия больше не будет иметь никакого веса в современном мире. Они ошиблись. Россия набрала обороты, стала мощной державой с которой считаются все. Все попытки всеми силами вернуть себе былое влияние на Россию будут безуспешными. К счастью, они никогда больше этого не добьются», — высказался первый зампред профильного комитета Совфеда.

Резюмируя, он назвал сделанное Бжезинским заявление незрелым и сделанным ради хайпа.

Ранее сообщалось, что США и Европейский союз рассматривают возможность ввести санкции, которые предусматривают ограничения обмена валют, если Россия «нападет» на Украину. По информации агентства, санкции могут затронуть крупнейшие банки РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Кроме того, в числе наиболее вероятных ограничений может оказаться конвертация рублей в доллары и другие иностранные валюты, включая евро и фунты стерлингов.

Вероятность отключения РФ от SWIFT в настоящее время очень низкая. Подобный вариант развития событий возможен только в случае полномасштабного вторжения российских войск на Украину. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал экономист Николай Кульбака.

По мнению Кульбаки, угрозы отключения России от SWIFT сейчас нет. Подобные действия были бы возможны только в случае «полномасштабного вторжения РФ на Украину», отметил он.

— Разговор об отключении России от SWIFT велся уже много раз. Эту тему могут поднимать различные люди, но вероятность события сейчас крайне низка. Я бы сказал, она близка к нулю. Высказывания отдельных политиков и чиновников, скорее всего, не являются официальной позицией американской администрации. На них можно не обращать внимания. Подобные меры могли бы принять в том случае, если бы Россия начала полномасштабное вторжение на Украину, — прокомментировал Кульбака.

Он добавил, что слова Бжезинского — это «скорее, попытка создать информационный шум у нас в стране, чем что-либо серьезное».

Отключение от SWIFT могло бы нанести значительный урон нашему государству, считает он.

— К сожалению, в случае принятия таких мер последствия для России были бы очень плохими. Это вообще один из самых плохих сценариев, которые вообще можно рассматривать, — высказался экономист.

В обозримом будущем Россию, скорее всего, не отключат от международной системы межбанковских переводов SWIFT. Об этом «Газете.Ru» сообщил заместитель директора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко.

«Важно, что при отключении России от сервиса SWIFT, во что я не верю, могут пострадать не только российские банки, а также компании экспортеры и импортеры, но и их коллеги из других стран», — отметил эксперт.

По словам Пушко, на практическую невозможность отключения России от системы влияют четыре фактора.

«Во-первых, Россия на втором месте после США по количеству банков-пользователей SWIFT. И является важным игроком этой системы в глобальном смысле», — говорит Пушко.

Второй фактор - сама SWIFT, являясь международной негосударственной компанией со штаб-квартирой в Бельгии, неоднократно выступала с заявлениями против использования ее в качестве инструмента шантажа и санкционного давления, справедливо полагая, что это вредит ее деловой репутации.

«В-третьих, угрозы отключения России от SWIFT звучат с 2014 года. Это вкупе с показательными отключениями от системы Ирана и КНДР в 2018 году побудили власти создать собственную Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), которая поддерживает форматы SWIFT. По данным Банка России, с 2017 года более трех четвертей всего трафика по внутрироссийским операциям проходит через СПФС», - заявил Пушко.

Он добавил, что собственные аналоги SWIFT созданы также в Китае и ЕС (с помощью нее европейцы обходят санкции против Тегерана).

Четвертый фактор – в 2014 году четыре российских банка сталкивались с отключением международными платежными системами Visa и MasterCard под давлением Госдепа США. Однако критических последствий такие санкции не причинили.

«Если же что-то пойдет не так, и SWIFT отключат, то российские банки, как минимум, будут использовать уже открытые корреспондентские счета в зарубежных банках. Да, это повлияет на скорость проведения транзакций, но катастрофы точно не будет. Угроза санкций такого рода наверняка подстегнет желание партнеров внешнеэкономических сделок к отказу от использования доллара во внешнеторговых расчетах в пользу других валют», - резюмирует Пушко.

Россия способна похоронить патентную систему США в ответ на введение новых санкций, заявил руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов «ПолитРоссии». Он объяснил, что это возможно через закон о патентах дружественных и недружественных стран, который позволит не принимать во внимание права на американскую интеллектуальную собственность.

В Вашингтоне понимают, что существуют такие экономические контрудары, которые крайне болезненны, потому что они вызовут стресс на их фондовом рынке. Американская экономика зависит от доходов с интеллектуальной собственности: патенты, фильмы, компьютерные программы, права на производство лекарств. Решение России не признавать эти права чревато распространением негативного эффекта от страны к стране. Будет потеряно в мире всякое уважение к понятию «американская интеллектуальная собственность». Это фиаско всей сферы, которую Вашингтон растил с 1980-х годов, — сказал Колташов.

Он добавил, что в случае отключения России от банковской системы SWIFT сразу будет создана альтернативная евразийская система. После этого США не смогут контролировать значительную часть мира, а многие страны из «американского списка изгоев» к ней подключатся, заявил Колташов.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов назвал русофобской риторикой предложение экс-заместителя помощника министра обороны США (в 2001-2005 годах) Яна Бжезинского по SWIFT. Такую оценку он дал в разговоре с RT.

По словам специалиста, в политическом дискурсе США постоянно присутствует инициатива отключения России от SWIFT. Он напомнил минимум о трех обострениях, когда американские эксперты уже давали такие заявления. «Нам уже не привыкать к этому, это стандартная русофобская риторика, которая должна для нас достаточно четко сформировать понимание того, что Россия должна иметь абсолютную степень защиты от любых подобных угроз», — уточнил Шаповалов.

Он добавил, что Россия принимает усилия, которые необходимо довести до конца. Подобные предложения не говорят о готовности США к диалогу в полной мере. Это очередная информационная атака на страну, включающая шантаж, угрозы и давление, подчеркнул политолог.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность введения ответных санкций, в случае ограничений со стороны западных стран.

«Я оставляю вопрос без ответа, не считаю его корректным. На любые санкции отвечаем зеркально или асимметрично, но таким образом, чтобы защитить свои интересы», — отметил представитель российского президента.

Как ранее отмечала газета New York Times, США будет трудно ввести жесткие санкции в адрес России из-за «намерения» последней напасть на Украину. При этом, эффект от таких мер может быть незначительным для того, чтобы повлиять на конечные действия Москвы.

До этого стало известно, что новые санкции США против России могут затронуть «окружение Путина» и энергетические компании, а также предполагать отключение России от SWIFT.