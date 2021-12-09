Названа дата полного восстановления мира после пандемии

2022 год ознаменуется окончанием пандемии коронавируса и полным восстановлением мировой экономики, сообщает Reuters со ссылкой на прогноз американского инвестиционного банка JP Morgan.

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Аналитики банка считают, что новые вакцины и лекарственные средства приведут к «сильному циклическому восстановлению, возвращению глобальной мобильности и освобождению отложенного спроса со стороны потребителей».

Главный стратег по глобальным рынкам и руководитель отдела глобальных исследований JP Morgan Марко Коланович ожидает, что в 2022 году индекс S&P500 вырастет на 7,4% от текущих уровней, а акции развивающихся рынков прибавят 18% за год.

«Мы считаем, что 2022 год станет годом полного восстановления мира, окончания пандемии и возврата к нормальным экономическим и рыночным условиям, которые были у нас до вспышки COVID-19», - заявил Коланович.