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49 минут назад

Названа дата полного восстановления мира после пандемии

2022 год ознаменуется окончанием пандемии коронавируса и полным восстановлением мировой экономики, сообщает Reuters со ссылкой на прогноз американского инвестиционного банка JP Morgan.

Названа дата полного восстановления мира после пандемии
Фото: EPAEPA

Аналитики банка считают, что новые вакцины и лекарственные средства приведут к «сильному циклическому восстановлению, возвращению глобальной мобильности и освобождению отложенного спроса со стороны потребителей».

Главный стратег по глобальным рынкам и руководитель отдела глобальных исследований JP Morgan Марко Коланович ожидает, что в 2022 году индекс S&P500 вырастет на 7,4% от текущих уровней, а акции развивающихся рынков прибавят 18% за год.

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«Мы считаем, что 2022 год станет годом полного восстановления мира, окончания пандемии и возврата к нормальным экономическим и рыночным условиям, которые были у нас до вспышки COVID-19», - заявил Коланович.

При этом аналитики JP Morgan указали на риск волатильности из-за того, что по мере восстановления экономики рынкам придется приспосабливаться к более жестким денежно-кредитным условиям. Также банк видит риски в геополитической напряженности в Европе и Азии, высокой инфляции и «надвигающемся энергетическом кризисе».

Экономика,Марко Коланович,Reuters,
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