48 редких книг оцифровано в областной библиотеке им. В.И. Ленина в рамках нацпроекта «Культура» в 2021 году

48 книжных памятников, оцифрованных в рамках нацпроекта «Культура» в 2021 году в Нижегородской областной библиотеке им. В.И. Ленина, переданы в общий виртуальный доступ на портал Национальной электронной библиотеки «Книжные памятники»: https://kp.rusneb.ru.Это книги, напечатанные в типографии Нижегородского губернского правления, В. Ройского и С. Душина, Ф.П. Волкова и др. Среди них — «Очерк развития народного образования в Нижегородском уезде», подготовленный председателем Нижегородской уездной управы А.А. Савельевым для витрин Нижегородского земства на Всемирной выставке в Париже. Также раздел НЭБ «Памятники печати региональных типографий» пополнили «Нижегородский летописец» А.С. Гациского; «Описание Печорского первоклассного мужского монастыря» С.А. Добротворского; «Очерки Нижегородской промышленности» К. Богдзевича; «Нижегородская Духовная семинария в 1818 40 гг.» А.И. Тихова;» Путь Иоанна Грозного через Нижегородскую губернию во время его похода на Казань в 1552 году» И.А. Милотворского и многие другие.В юбилейный для библиотеки год на краеведческом интернет-портале «Нижегородская область: страницы истории» Нижегородской «Ленинки» создана коллекция «Нижегородская Ленинка — 160 лет». В ней можно найти один из первых путеводителей по библиотеке — 1946 года издания. В коллекции выделены интереснейшие по наполнению разделы: «Библиотечные фонды и каталоги», «Библиотека на страницах периодической печати», «Издания библиотеки», «История здания», «История библиотеки», «Награды и поздравления». Коллекция насчитывает около 200 экз. оцифрованных материалов.Отсканированы также материалы нижегородской периодики, которые выделены в отдельную коллекцию интернет-портала — «Районная печать Нижегородской (Горьковской) области в годы войны. 1941 1945 гг.». Раздел насчитывает 16 наименований районных газет, его объем составляет почти 7 000 экз.Продолжает пополняться ключевая коллекция портала «800-летие основания Нижнего Новгорода». Ее характеризует уникальный состав краеведческих документов и местных изданий по различным отраслям знаний, расположенных в алфавитном порядке: «Библиографические указатели», «Естественные науки», «Здравоохранение», «История», «Культура», «Литература и фольклор», «Нижегородская ярмарка», «Нижегородское ополчение», «Органы власти и управление», «Персоналии», «Религия», «Справочные издания», «Экономика», «Юбилеи города». Объем этой коллекции составляет более 500 экз.В настоящее время цифровой актив портала достиг 20 тыс. оцифрованных документов.Напомним, нацпроект «Культура» разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Реализация нацпроекта началась 1 января 2019 года. Он включает три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».