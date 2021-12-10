Грузы идут — министры уходят. Как «Беларуськалий» развалил правительство Литвы

Министр иностранных дел Литвы вслед за главой минтранса республики написал прошение об отставке. Чиновники решили уволиться из-за продолжения транзита белорусских грузов через территорию страны, несмотря на санкции США. Однако литовский премьер не торопится с кадровыми решениями — Ингрида Шимоните объяснила, что американские рестрикции не имеют прямого действия в Литве.

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис в пятницу, 10 декабря, подал официальное заявление об отставке. Дипломат указал на «репутационный вред» республике в связи с продолжающимся транзитом продукции «Беларуськалия» через территорию страны.

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«Видя сложившееся положение, связанное с продолжающейся после введенных США санкций перевозкой белорусских грузов через Литву, и понимая, какие репутационные вызовы это создает для руководимого вами правительства Литовской Республики… прошу принять мое заявление об отставке и уволить меня с поста министра иностранных дел в ближайшее возможное для вас время», — цитирует агентство Sputnik документ, направленный премьер-министру Литвы Ингриде Шимоните.

Санкционные грузы…

Скандал с чередой увольнений в кабмине начался в Литве после того, как США ввели рестрикции в отношении компании «Беларуськалий», а «Литовские железные дороги» продолжили транзит белорусской продукции, за который уже получили предоплату.

На этом фоне 9 декабря министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис подал в отставку. Окончательные кадровые решения премьер Литвы пообещала принять на следующей неделе.

Американские санкции вступили в силу 8 декабря. В четверг Скуодис попросил правительственную комиссию по проверке сделок стратегических компаний оценить договор между госпредприятием «Летувос гележинкеляй» и производителем удобрений «Беларуськалий».

Решение об ограничениях, о которых идет речь, власти Соединенных Штатов, Канады и Великобритании приняли 9 августа — по их оценкам, в Белоруссии нарушаются права человека.

…и груз ответственности

В среду, когда рестрикции вступили в силу, компания «Летувос гележинкеляй» заявила, что грузы «Беларуськалия» будут проходить через территорию республики до января. По ее данным, входящее в группу предприятие грузовых перевозок LTG Cargo в декабре должно перевезти около 1 млн тонн удобрений. Это означает, что, как и прежде, через территорию Литвы будут проходить по шесть-девять составов в сутки. По договору с «Летувос гележинкеляй» белорусская сторона уже заранее рассчиталась за провоз этих грузов, пишет ТАСС.

Комментируя ситуацию, Ингрида Шимоните указала, что транзит продукции «Беларуськалия» через Литву «не должен продолжаться долго после того, как вступили в силу санкции США». Она также пообещала найти возможность расторгнуть без финансового ущерба контракт с белорусским предприятием.

«Мы обязательно найдем решение о расторжении договора таким образом, чтобы для Литовской Республики в связи с этим не возникло малейшей угрозы финансового ущерба», — сказала Шимоните.

Позднее премьер Литвы сообщила, что пока не приняла решений по поводу отставки главы МИД и министра транспорта.

«Я хочу подчеркнуть, что санкции США, которые являются первичными и применяются в отношении американских хозяйственных субъектов, не имеют прямого действия в Литве.