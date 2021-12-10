Россияне помогли рекордному росту экономики

Весомый вклад в рекордно высокие темпы роста российской экономики внесли не только нефть и газ, но и сами россияне. Они активно скупают автомобили, украшения, часы и даже золотые слитки с монетами. Почему россияне стали меньше экономить и сберегать деньги на черный день, а начали активно тратить?

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Российская экономика в 2021 году, как ожидают экономисты, покажет самый высокий темп роста за десять лет. Она вырастет на 4,3% за год, последний раз такие темпы роста были в 2011 году. Достичь нового рекорда удалось, конечно, благодаря восстановлению спроса и росту цен на нефть и газ и другой сырьевой экспорт.

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Однако россияне тоже внесли ощутимый вклад в рост российской экономики. А именно – они перестали экономить и откладывать на черный день, как делали это еще в прошлом году, а, наоборот, начали активно тратить. Вкупе с ростом реальных доходов населения на фоне дорогих нефти и газа и ускорения инфляции до 8,4% (максимума с января 2016 года) это привело к потребительскому буму.

Зафиксирован резкий рост трат россиян на товары длительного потребления – автомобили, смартфоны, часы и украшения. Так, по данным Росстата, в январе – сентябре продажи часов выросли на 37,5%, компьютеров – на 19%, мобильных телефонов – на 27,9%, аудиоаппаратуры – на 15,1%, легковых автомобилей – на 24,8%, ювелирных изделий – на 26,6%.

Помогли подтолкнуть российскую экономику еще и иностранцы, которые необычно активно стали закупать товары в российских онлайн-магазинах, что особенно было заметно по продажам в «черную пятницу».

Еще одна особенность этого года – россияне скупили рекордное количество золотых слитков и монет: четыре тонны за девять месяцев. Это рекордный объем с 2014 года.

Если бы власти отменили НДС на золотые слитки в 20% уже в этом году, а не с начала 2022 года, то объемы наверняка были бы еще больше. Вероятно, золотая лихорадка накроет россиян в следующем году.

Потребительский бум сопровождается бурным ростом потребительского кредитования в последние полтора года. Сумма выданных потребительских кредитов в январе – сентябре 2021 года выросла почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 3,7 трлн рублей, подсчитало бюро кредитных историй «Эквифакс». За это время количество выданных кредитов выросло на 43,2% – до 12,9 млн единиц.

Почему же россияне кинулись скупать дорогие вещи? «Общее внешнее инфляционное давление побуждает людей тратить сейчас, так как «завтра» будет дороже. Это позволяло продавцам более активно переносить издержки на потребителей, чем это было после предыдущих эпизодов рецессий», – говорит Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro.

Сказался эффект отложенного спроса: сейчас покупают то, что не успели купить в прошлом году из-за пандемии, добавляет аналитик Exante Владимир Ананьев. Тем более что ситуация в мире и экономике стала стабильней, и многие немного выдохнули. «И объем ВВП, и безработица вернулись на допандемический уровень, доходы россиян также восстанавливаются. Свой эффект имели и многочисленные социальные выплаты», – говорит Ананьев.

То, что иностранцы стали закупаться в российских онлайн-магазинах, объясняется тем, что они умеют считать. «Доллар стоит уже не 62 рубля, как до коронавируса, а около 73. Соответственно, рублевые товары для иностранцев подешевели», – говорит Ананьев.

С одной стороны, помог рост доходов, а с другой – низкие ставки по кредитам, которыми люди и воспользовались. В 2020 году Центробанк рекордно снизил ставку, и таким образом кредитные деньги стали дешевле. Россияне тратили накопления и брали новые кредиты. «Если в 2020 году мы видели настоящий ипотечный бум, то теперь он сместился в область потребительского кредитования. Важный момент – кредитование продолжает расти довольно высокими темпами, несмотря на резкие повышения процентных ставок», – говорит Купцикевич.

В сентябре потребительское кредитование выросло на треть. Но уже в 2022 году Центробанк собирается вводить ограничения для банков и для микрофинансовых организаций, чтобы остановить кредитную вакханалию, а заодно и охладить потребительский бум. Потому что в 2022 году рост экономики уйдет на второй план, а на первом месте будет борьба с инфляцией. Мало кто ожидал, что она дойдет до таких высоких уровней, как 9%.

«Часть населения пыталась инвестировать в ценные вещи, чтобы защититься от инфляции. Тем более что регулярно в новостях всплывала идея глобальной девальвации валют из-за активно работающих печатных станков», – добавляет Купцикевич.

В новом году потребительский бум может по инерции еще продолжиться, но он будет постепенно снижаться на фоне жестких шагов Банка России. От него ждут повышения ставки и в этом, и в новом году плюс ограничений для банков, что охладит кредитование. Уже на следующей неделе ЦБ может поднять ставку с 7,5% до 8,5%, а ко второму кварталу 2022 года – еще на 200–250 б.п., то есть до 10,5–11%, считает директор по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.

Те, кто верит в золото как стабильный актив, который вырастет в цене, когда экономику ждут неурядицы, начали активно вкладывать свои средства в золотые слитки и монеты. В последние два месяца золото подешевело и стало стоить ниже важной отметки в 1800 долларов. Снижается его стоимость на фоне высокой инфляции в США, которая подстегивает ФРС как можно быстрее начать повышать ставку (ожидается в 2022 году). Для стоимости золота это не очень хорошие новости – оно может продолжать падать в цене.

«Однако нельзя однозначно сказать, что те, кто скупает золото, прогадали: у каждого свой горизонт инвестирования и готовность переждать падение стоимости актива. Да, сейчас золото слегка проседает, но если посмотреть глобально, то действия ФРС и ведущих центральных банков обесценивают их собственные валюты. Между тем золота на планете больше не становится, это исчерпаемый ресурс, а все нынешние колебания – это плюс-минус 5%: ничтожная волатильность», – говорит Ананьев.

«Золото в долларах методично снижается с августа прошлого года, отступив за это время на 15% от пика. А население в целом считает это удачным моментом для покупки на спаде. Вполне возможно, что покупать золото – это хорошая идея,

так как в этом году биржевые цены имеют тенденцию вырисовывать все более высокие минимумы, хотя и отскоки становятся все ниже», – добавляет Купцикевич.

Кроме того, добавляет он, если смотреть на стоимость золота в рублях, то можно заметить долгосрочный повышательный тренд, как минимум после 1998 года с коррекционными откатами, не превышающими 40%. А сейчас золото в рублях откатилось на 20%, сместив шансы в пользу золота.