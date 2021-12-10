Германия будет пугать Россию через "Северный поток — 2"

«Главный вопрос сейчас таков: какие санкции будут болезненны для Путина, но не ударят бумерангом по Европе? Самое уязвимое место России — сырьевой сектор. К сожалению, Германия, как самый большой покупатель газа у Путина, не может бить в это место слишком сильно, поскольку не заинтересована в дальнейшем росте цен на энергоносители. Поэтому новое правительство Германии уже сегодня должно определить, какую цену оно готово заплатить, чтобы указать российскому президенту его место», - считает автор статьи.