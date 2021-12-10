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28 минут назад

Германия будет пугать Россию через "Северный поток — 2"

Новому правительству Германии следует присоединиться к угрозам США заморозить газопровод «Северный поток – 2», пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. Перевод статьи опубликован на ИноСМИ.

Германия будет пугать Россию через "Северный поток — 2"
Фото: ReutersReuters

Как пишет издание, США угрожают России серьезными экономическими последствиями в случае вторжения на Украину. И если ситуация будет накаляться, новые санкции в отношении РФ неизбежны.

Не исключено, что они будут введены всем трансатлантическим сообществом.

Во-первых, у Америки и Евросоюза одинаковые интересы. Кроме того, пример Ирана продемонстрировал, что в Евросоюзе не в состоянии обойти американские санкции, так как компании боятся попасть в черный список Белого дома, а власть доллара чересчур велика.

«Главный вопрос сейчас таков: какие санкции будут болезненны для Путина, но не ударят бумерангом по Европе? Самое уязвимое место России — сырьевой сектор. К сожалению, Германия, как самый большой покупатель газа у Путина, не может бить в это место слишком сильно, поскольку не заинтересована в дальнейшем росте цен на энергоносители. Поэтому новое правительство Германии уже сегодня должно определить, какую цену оно готово заплатить, чтобы указать российскому президенту его место», - считает автор статьи.

По его мнению, козырем здесь может стать проект «Северный поток — 2». Он напомнил, что президент США Джо Байден грозит, что газопровод не будет запущен, если Россия вторгнется на Украину.

«Присоединение к этой угрозе могло бы стать первым шагом федерального правительства, если оно не хочет выглядеть в борьбе с Путиным сторонним наблюдателем. Это было бы и ясным сигналом того, что при мирном развитии событий газопровод в скором времени может быть запущен. Такую ясную позицию можно было бы только приветствовать», – заключил автор статьи.

Экономика,Джозеф Байден,ЕС,InoSMI.Ru,
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