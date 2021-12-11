Белоруссия наказала Германию за санкции

«Белоруснефть» отменила запланированные поставки нефти в Германию по трубопроводу «Дружба». Причиной такого решения стало введение Евросоюзом нового пакета санкций в отношении компании. Теперь нефть, которую намеревались пустить на экспорт, будет использована внутри Белоруссии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
В ноябре Белоруссия объявила тендер на продажу нефти в Германию в 2022 году. Компания Royal Dutch Shell приобрела только часть от запланированного объема экспорта — около 40 тысяч тонн в месяц. С октября по декабрь 2021 года поставки в Германию должны были составить 450 тысяч тонн.
По предварительным прогнозам, перенаправление нефти на внутренние нужды Белоруссии приведет к снижению поставок российской нефти в страну.
По информации агентства, представители Royal Dutch Shell заявили, что компания действует в рамках всех применимых законов и санкций. «Белоруснефть» никак не прокомментировала ситуацию.
Ранее Евросоюз применил пятый пакет санкций против Белоруссии, в нем числятся 17 физических и 11 юридических лиц. Среди них — «Белоруснефть», белорусский пограничный спецназ, авиакомпания «Белавия», белорусское государственное туристическое агентство «Центркурорт», компании «Белшина», «Гродно Азот», турагентство «Оскартур» и ряд других турагентств и гостиниц.