Белоруссия наказала Германию за санкции

«Белоруснефть» отменила запланированные поставки нефти в Германию по трубопроводу «Дружба». Причиной такого решения стало введение Евросоюзом нового пакета санкций в отношении компании. Теперь нефть, которую намеревались пустить на экспорт, будет использована внутри Белоруссии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

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В ноябре Белоруссия объявила тендер на продажу нефти в Германию в 2022 году. Компания Royal Dutch Shell приобрела только часть от запланированного объема экспорта — около 40 тысяч тонн в месяц. С октября по декабрь 2021 года поставки в Германию должны были составить 450 тысяч тонн.

По предварительным прогнозам, перенаправление нефти на внутренние нужды Белоруссии приведет к снижению поставок российской нефти в страну.

По информации агентства, представители Royal Dutch Shell заявили, что компания действует в рамках всех применимых законов и санкций. «Белоруснефть» никак не прокомментировала ситуацию.