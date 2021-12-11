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1 час назад

США объявили о продаже части стратегических запасов нефти

Для решения проблемы перебоев с поставками нефти США намерены использовать «комбинированный подход». Он предусматривает использование нефти из стратегических запасов. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу американского министерства энергетики.

США объявили о продаже части стратегических запасов нефти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в сообщении, мировая экономика после пандемии постепенно восстанавливается, и текущее предложение нефти не способно удовлетворить спрос. Хотя цены на нефть за последний месяц в среднем упали на 10%, а стоимость бензина снизилась, администрация продолжает искать способы устранить разрыв между предложением и спросом.

В связи с этим США приняли решение задействовать стратегические резервы нефти — часть передадут компаниям, еще часть поступит на продажу. Министерство энергетики 17 декабря начнет продажу 18 млн баррелей нефти. Еще 4,8 млн передадут американской компании ExxonMobil для «урегулирования потрясений на рынке». При этом предприятие будет обязано позже вернуть эти запасы с процентами, которые будут оговорены заранее.

В ведомстве пояснили, что «комбинированный подход к обмену и продаже» позволит задействовать до 32 млн баррелей нефти. Как заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм, эта мера поможет решить проблемы с перебоями поставок нефти.

Экономика,Дженнифер Грэнхолм,Exxon Mobil,Минэнерго,Газета.Ru,
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