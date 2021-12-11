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51 минуту назад

Белоруссия лишила нефти Германию

Стало известно, что компания «Белоруснефть» отменила все запланированные поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию. Так было решено ответить на санкции, введенные Евросоюзом, сообщает Reuters.

Белоруссия лишила нефти Германию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что с октября по декабрь ФРГ должна была получить около 450 тысяч тонн топлива. Эксперты считают, что перенаправление нефти на белорусский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) спровоцирует снижение поставок российской нефти в страну.

Как напоминает «Экономика сегодня», ЕС активировал пятый пакет санкций против Минска. Под ограничения попали 11 юридических и 17 физических лиц. Среди прочих в санкционный список вошла и компания «Белоруснефть».

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Ранее "Свободная пресса" сообщала новость о том, что в России растет спрос на топливо, несмотря на его подорожание.

Экономика,ЕС,Reuters,
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