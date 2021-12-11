"Вы хотите бесплатно?" Пескова удивил вопрос о цене на газ для страны ЕС

Россия не планирует снижать цены на газ для Греции, об этом в интервью греческому телеканалу ANT1 сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Россия выполняет свои обязательства по газу и обеспечивает более 40% потребностей Греции. Однако речи о снижении стоимости и дополнительной скидке на топливо не идёт, уточнил представитель Кремля.

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Журналист в ходе интервью отметила, что рост стоимости природного газа серьёзно ударил по Греции. Она уточнила, не собирается ли Россия в связи с этим помочь Афинам. На этот вопрос Дмитрий Песков уточнил:

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«Вы хотели бы, чтобы мы бесплатно поставляли природный газ?»

В ответ журналистка спросила о предоставлении Греции дополнительной скидки на поставки газа. На это Дмитрий Песков ответил отрицательно.

«Нет, потому что это вопрос двусторонних соглашений с "Газпромом". Вы просто подписываете контракт с "Газпромом", который действует на конкретный период, и если это долгосрочное соглашение, вы будете продолжать получать природный газ по прогнозируемой цене, которая не будет увеличиваться с $500 до $1000 за ночь. Так она будет закреплена»,— пояснил пресс-секретарь президента РФ.

Летом 2020 года «Газпрома» и компания Mytilineos S.A. заключили контракт на поставку природного газа в Грецию до 2030 года. Отмечалось, что это сотрудничество началось ещё в 2017 году и велось на основе краткосрочных контрактов.

В декабре «Газпром» сообщал , что за 11 месяцев 2021 года экспортировал в Грецию более 3 млрд куб. м газа. Эту цифру в компании назвали рекордом. Изначально «Газпром» оценивал среднюю экспортную цену в 2021 году в $270 за 1000 куб. м, но впоследствии пересмотрел прогноз до $550.