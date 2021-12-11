Миру предрекли волну экономических проблем

Британский экономист Джим O'Нилл заявил, что наступающий 2022-й год будет непредсказуемым и полным экономических проблем. Свой прогноз он изложил в колонке для издания Project Syndicate.

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Неопределенность будет вызвана мировым кризисом, COVID-19 и негативным состоянием дел на финансовых рынках.

O'Нилл заявил, что не знает, ждет ли мир инфляция. Еще год назад он предполагал, что инфляция может быть серьёзнее, чем слабые темпы роста ВВП. Однако сейчас у него нет такой уверенности.

Большая доля инфляционного давления может быть связана со сбоями в поставках, неэффективной монетарной политикой и слабыми темпами роста.

Эксперт также отметил, что «мир щедрых центральных банков отжил себя» и продолжение сверхмягкой монетарной политики является ошибкой. Не исключено, что именно в этом кроется возможность нового всплеска инфляции. По мнению британского экономиста, чересчур щедрая монетарная политика вызывает подозрения, что современный капитализм выгоден только тем слоям общества, которые обладают активами.

O'Нилл напомнил, что в последнее время в мире вновь начало расти количество бедных. Однако мировые элиты предпочитают больше волноваться о климате и энергопереходе.