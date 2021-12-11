Запад призвали отказаться от российского газа ради демократии

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29 минут назад

Великобритания призывает союзников искать альтернативы российскому газу

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон и его партнеры должны отказаться от поставок российского газа, «чтобы сохранить свою независимость». Об этом сообщает агентство Associated Press.

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Фото: ReutersReuters

«Страны свободного мира принимали краткосрочные решения, чтобы получить дешевые источники энергии, доступное финансирование. Однако такие шаги в долгосрочной перспективе наносят урон свободе и демократии. Мы не можем вновь повторить эту ошибку», — сказала британский министр.

В британском Ливерпуле 11 — 12 декабря проходят переговоры глав МИД стран G7 — «Большой семерки» (Великобритания, ФРГ, Италия, Канада, Франция, Япония, США). Одной из главных тем, как ожидается, будет присутствие российских войск близ границ Украины.

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Ранее Элизабет Трасс заявила, что страны G7 должны сообща бороться с «подрывающими свободу агрессорами», в том числе с политикой России в отношении Украины. По словам министра, в Лондоне рассматривают возможность вторжения Москвы на украинскую территорию.

Экономика,Элизабет Трасс,МИД,
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