Стремление Дании арендовать часть Курил связали с планом Путина

Дания планирует взять в аренду один из островов курильской гряды. Разберемся, зачем европейскому королевству понадобился кусочек российской земли на противоположном от Копенгагена краю света и при чем тут Владимир Путин.

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В начале декабря губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил об интересе Дании к острову Шумшу, входящему в Курильскую гряду. Вернее, не всего королевства, а датской компании Copenhagen Offshore Partners, специализирующейся на энергетических проектах. Перспектива отдать в аренду один из Курильских островов на фоне непрекращающихся претензий Японии вызвала повышенное беспокойство общественности, но переживать за целостность России не следует.

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После выступления Лимаренко администрации сахалинского губернатора пришлось уточнять, что же на самом деле происходит на восточных рубежах России. Его пресс-секретарь Светлана Литвинова в комментарии для РБК пояснила, что речи об аренде всего острова не идет, датская компания претендует лишь на часть Шумшу, где планируется построить энергетическую станцию. Также она упомянула создание там же музея, однако пока непонятно, кто именно будет его строить и содержать.

В основе интереса Copenhagen Offshore Partners к Шумшу лежат сразу три соображения.

Во-первых, остров не имеет постоянного населения. На лежащем в 11 километрах от Камчатки куске суши на ротационной основе находится лишь команда смотрителей маяка. В советские годы там был поселок Байково и несколько мелких населенных пунктов, но в 90-е годы остров обезлюдел.

Этот факт является важным преимуществом для датской фирмы, поскольку она планирует возвести на Курилах парк ветрогенераторов. Шумшу практически плоский, и на нем постоянно дует ветер, что для ветряков является обязательным условием. А отсутствие людей позволяет не бояться судебных исков за вред, нанесенный шумом вращающихся лопастей и миганием сигнальных огней. Прецеденты есть, и датчане хотят подстраховаться.

Во-вторых, близость к потребителю. Казалось бы, от Дании до Курил без малого 8 000 километров. Но потенциальный ветропарк и не рассчитан на производство электричества для освещения улиц Копенгагена. Параллельно с ветряками на острове планируется возвести завод по производству водорода методом электролиза воды.

В условиях повальной борьбы за экологию этот вид топлива приобретает все большую популярность. А с южной стороны Курильской гряды расположена Япония, у которой наблюдается перманентная нехватка энергоресурсов. Справедливости ради стоит добавить, что к западу от японских берегов находится Китай. Но продавать туда водород датчанам, вероятно, не положено.

И в-третьих, планы Copenhagen Offshore Partners арендовать участок на Шумшу являются следствием стратегии, озвученной Владимиром Путиным в сентябре. Выступая на Восточном экономическом форуме президент России заявил, что на Курильских островах создается льготный налоговый и таможенный режим для инвесторов. Компании, планирующие физически работать на островах, получат беспрецедентный набор льгот.

Правда, это не касается работы посредников, производства подакцизных товаров, добычи и переработки углеводородов, а также добычи ценных водных ресурсов. Но генерация ветряной электроэнергии, равно как и производство водорода в этот список не входит. Соответственно, датская фирма рассчитывает на получение серьезного конкурентного преимущества перед другими торговцами «зеленым топливом».