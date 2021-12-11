Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 73.61EUR 83.12
Войти в почту
23 минуты назад

Аналитик объяснил, когда случится девальвация

Рост социальных выплат может привести к ослаблению курса рубля, опасаются экономисты. Как отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, такой риск действительно есть.

Россиянам объяснили, когда случится девальвация
Фото: ТАССТАСС

По его словам, рост пенсионных и социальных выплат может привести к тому, что государство будет постепенно снижать курс рубля. Тогда бюджет получит дополнительные деньги для выплат.Артем Деев считает, что в России может начаться контролируемая девальвация рубля. Чем крепче рубль, тем менее интересна зарубежным рынкам российская продукция. Она становится дороже.

Деев напомнил, что ценовой фактор сегодня важен для всех, так как в мире растет инфляция. Поэтому в среднесрочной перспективе до второго полугодия 2022 года государству придется девальвировать рубль. Доллар может подорожать до 80, а евро до 90 рублей, заключил экономист.

«Инвест-Форсайт» ранее сообщал, что, по мнению Михаила Делягина, в России может произойти сильная девальвация. Она может произойти уже через полгода.

Экономика,Артем Деев,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители