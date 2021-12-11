Россиянам объяснили, когда случится девальвация

Рост социальных выплат может привести к ослаблению курса рубля, опасаются экономисты. Как отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, такой риск действительно есть.

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По его словам, рост пенсионных и социальных выплат может привести к тому, что государство будет постепенно снижать курс рубля. Тогда бюджет получит дополнительные деньги для выплат.Артем Деев считает, что в России может начаться контролируемая девальвация рубля. Чем крепче рубль, тем менее интересна зарубежным рынкам российская продукция. Она становится дороже.

Деев напомнил, что ценовой фактор сегодня важен для всех, так как в мире растет инфляция. Поэтому в среднесрочной перспективе до второго полугодия 2022 года государству придется девальвировать рубль. Доллар может подорожать до 80, а евро до 90 рублей, заключил экономист.