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1 час назад

«Северный поток — 2» привел в замешательство главу МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, выступающая против реализации российского проекта «Северный поток — 2», вынуждена признать, что Берлин не откажется от газопровода, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Северный поток — 2» привел в замешательство главу МИД Германии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как представитель коалиции ей пришлось согласиться с тем, что СДПГ [Социал-демократическая партия Германии] не будет готова отказаться от газопровода, строительство которого уже завершено» — сообщает политический обозреватель Йоханнес Лейтойзер.

По данным издания, новому правительству Германии необходимо научиться оказывать давление на Россию через «Северный поток — 2». Берлину стоит присоединиться к угрозам Вашингтона в адрес трубопровода, так как с помощью него можно всячески влиять на Москву.

11 декабря Госдепартамент США заявил, что госсекретарь Энтони Блинкен и глава МИД ФРГ Анналенна Бербок выработали общий подход на случай, если Россия проявит враждебность в отношении Украины.

Москва рассчитывает на преемственность курса Германии с приходом нового канцлера Олафа Шольца, в том числе и по вопросу «Северного потока – 2», сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва также рассчитывает на установление конструктивных отношений между новым канцлером ФРГ и российским лидером Владимиром Путиным.

Экономика,Анналена Бербок,Олаф Шольц,Энтони Блинкен,Дмитрий Песков,Владимир Путин,МИД,Госдеп США,
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