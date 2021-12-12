«Северный поток — 2» привел в замешательство главу МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, выступающая против реализации российского проекта «Северный поток — 2», вынуждена признать, что Берлин не откажется от газопровода, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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«Как представитель коалиции ей пришлось согласиться с тем, что СДПГ [Социал-демократическая партия Германии] не будет готова отказаться от газопровода, строительство которого уже завершено» — сообщает политический обозреватель Йоханнес Лейтойзер.

По данным издания, новому правительству Германии необходимо научиться оказывать давление на Россию через «Северный поток — 2». Берлину стоит присоединиться к угрозам Вашингтона в адрес трубопровода, так как с помощью него можно всячески влиять на Москву.

11 декабря Госдепартамент США заявил, что госсекретарь Энтони Блинкен и глава МИД ФРГ Анналенна Бербок выработали общий подход на случай, если Россия проявит враждебность в отношении Украины.