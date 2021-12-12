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1 час назад

Депутат Госдумы: «Пенсии у нас неадекватные»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев заявил, что в России «неадекватные» пенсии. Его слова приводит Ura.ru.

Депутат Госдумы: «Пенсии у нас неадекватные»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, инфляция в стране в настоящее время составляет примерно 10%, тогда как официальная, в соответствии с которой индексируются выплаты пенсионерам, вдвое ниже.

«Пенсии у нас неадекватные. Вот в лаборатории академии при президенте РФ считают, что реальный прожиточный минимум 32 тысячи, а пенсии при этом 12—14 тысяч», — сказал Коломейцев.

В свою очередь, депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин посчитал, сколько потерял пенсионер при средней пенсии с начала реформы. Он напомнил, что по закону ежегодно пенсии должны индексироваться в соответствии с темпами инфляции. В 2015 году инфляция по официальным данным составляла 12,7%. Но с 2016 года было решено индексировать индексировать на 4%. То есть, пенсионерам все эти года недоплачивали 9%.

В результате, отметил Смолин, российские пенсионеры недополучили 90 с небольшим тысяч рублей.

Экономика,Николай Коломейцев,Олег Смолин,РАНХиГС,КПРФ,Госдума,РИА Ura.ru,
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