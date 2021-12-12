Депутат Госдумы: «Пенсии у нас неадекватные»

По его словам, инфляция в стране в настоящее время составляет примерно 10%, тогда как официальная, в соответствии с которой индексируются выплаты пенсионерам, вдвое ниже.

«Пенсии у нас неадекватные. Вот в лаборатории академии при президенте РФ считают, что реальный прожиточный минимум 32 тысячи, а пенсии при этом 12—14 тысяч», — сказал Коломейцев.

В свою очередь, депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин посчитал, сколько потерял пенсионер при средней пенсии с начала реформы. Он напомнил, что по закону ежегодно пенсии должны индексироваться в соответствии с темпами инфляции. В 2015 году инфляция по официальным данным составляла 12,7%. Но с 2016 года было решено индексировать индексировать на 4%. То есть, пенсионерам все эти года недоплачивали 9%.