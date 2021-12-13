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1 час назад

«Севпоток-2» назвали энергетической петлей на шее Украины

Премьер Польши Матеуш Моравецкий после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Варшаве заявил, что отказ от запуска «Северного потока-2» будет лучшим ответом на риски, которые несет в себе российский газопровод.

«Севпоток-2» назвали энергетической петлей на шее Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Польше убеждены, что после запуска «Северного потока-2» у России появится больше возможностей в давлении на Украину и Евросоюз, сказал Моравецкий.

«Мы указываем на эти риски, на возможность шантажа и на возможность затягивания энергетической петли на шее нашего соседа — Украины. Мы пытаемся выработать с немецкими партнерами решения, которые отвечали бы на эти риски», — отметил польский премьер.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию был полностью достроен в сентябре. В ноябре сертификацию компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода приостановили до выполнения требований немецкого регулятора.

ФРГ: «Северный поток — 2» не соответствует регламенту ЕС

Ранее заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский заявил в интервью газете Australian Financial Review, что Польша озабочена смягчением позиции США по газопроводу «Северный поток-2». Он отметил, что власти США надеются, что мягкое отношение к России является гарантией мира в ближайшие месяцы. В Варшаве прогнозируют увеличение напряженности через год, однако к тому времени у Европы будет еще меньше рычагов для давления на Россию, чем сейчас, подчеркнул Яблоньский. Власти страны опасаются, что «Северный поток-2» позволит России поставлять газ в Западную Европу в обход Украины, заявил заместитель главы МИД Польши.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток-2» не может быть введен в эксплуатацию. По ее словам, трубопровод не соответствует европейским правилам.
Экономика,Анналена Бербок,Павел Яблоньский,Олаф Шольц,МИД,ЕС,
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