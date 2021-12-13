«Севпоток-2» назвали энергетической петлей на шее Украины

Премьер Польши Матеуш Моравецкий после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Варшаве заявил , что отказ от запуска «Северного потока-2» будет лучшим ответом на риски, которые несет в себе российский газопровод.

В Польше убеждены, что после запуска «Северного потока-2» у России появится больше возможностей в давлении на Украину и Евросоюз , сказал Моравецкий.

«Мы указываем на эти риски, на возможность шантажа и на возможность затягивания энергетической петли на шее нашего соседа — Украины. Мы пытаемся выработать с немецкими партнерами решения, которые отвечали бы на эти риски», — отметил польский премьер.

Ранее заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский заявил в интервью газете Australian Financial Review, что Польша озабочена смягчением позиции США по газопроводу «Северный поток-2». Он отметил, что власти США надеются, что мягкое отношение к России является гарантией мира в ближайшие месяцы. В Варшаве прогнозируют увеличение напряженности через год, однако к тому времени у Европы будет еще меньше рычагов для давления на Россию, чем сейчас, подчеркнул Яблоньский. Власти страны опасаются, что «Северный поток-2» позволит России поставлять газ в Западную Европу в обход Украины, заявил заместитель главы МИД Польши.