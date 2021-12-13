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1 час назад

Сотням миллионов человек грозит крайняя нищета

По данным ВОЗ и Всемирного банка, свыше полумиллиарда человек могут оказаться нищими из-за проблем в системах здравоохранения в период пандемии. Об этом говорится в пресс-релизе докладов организаций, размещенном на сайте ВОЗ.

«Ситуация, в которой людям приходится оплачивать медицинские услуги из своих карманов, загоняет более полумиллиарда человек в условия крайней нищеты», — сказано в релизе.

Отмечается, что пандемия повлекла за собой сбои в оказании медицинских услуг и вызвала чрезмерное напряжение в системах охраны здоровья разных стран. На фоне этого впервые за десять лет зафиксировано снижение охвата населения иммунизацией и рост смертности от туберкулеза и малярии.

«Все правительства должны немедленно возобновить и ускорить усилия для того, чтобы каждый гражданин мог получить доступ к медицинским услугам, не опасаясь финансовых последствий», — подчеркнул глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он назвал необходимым увеличить в странах расходы на здравоохранение и социальную поддержку и уделить особое внимание системам первичной помощи.

Каждому пенсионеру недоплатили 90 000 рублей

В конце ноября Минтруд предложил ввести новый подход к учету числа бедных в России. Так, показатель, который дополняет прожиточный минимум (граница бедности) будет учитывать уровень общей инфляции. В качестве границы бедности предлагается использовать значение прожиточного минимума за четвертый квартал 2020 года (11,3 тысячи рублей). Его будут ежеквартально пересматривать с учетом цепного индекса потребительских цен за соответствующий квартал.

В начале декабря Росстат впервые рассчитал «границу бедности» в России и представил по-новому измеренный показатель доли малоимущих. В третьем квартале 2021 года за чертой бедности находились 16 млн россиян, что на 2,8 млн меньше, чем в 2020 году.
Экономика,Видео,Минтруд,Росстат,
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