Банки приготовились к росту ключевой ставки до 8,5%

Десять из 15 аналитиков крупнейших российских банков прогнозируют повышение ключевой ставки сразу на 1 п.п. с нынешних 7,5% 17 декабря, передают «Известия».

Еще четверо считают равновероятными сценариями рост показателя на 0,75 и на 1 п.п., до 8,25% и до 8,5% соответственно. В Росбанке ожидают, что ключевая ставка повысится от 0,5 до 0,75 п.п., при этом в кредитной организации считают верхнюю границу более вероятной.

Темпы потребкредитования замедляются, хотя повышение ставок в экономике, начавшееся в марте 2021 года, уже отражается на рынке, заявил старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. Он подчеркнул, что россияне стали наращивать свои сбережения на депозитах. Риски раскручивания инфляционной спирали на фоне повышенных ожиданий населения и бизнеса все еще наблюдаются, указал Рапохин.

«В ноябре инфляция составила 0,96%, против 1,1% в октябре. За январь–ноябрь цены выросли на 7,5%, и мы ждем, что по итогам года инфляция превысит 8%, что станет максимумом с 2015-го. Это будет также выше прогнозов ЦБ (7,4–7,9%). Инфляционные ожидания населения в ноябре тоже существенно не снизились — 13,5% против 13,6% в октябре. Это близко к максимуму за последние четыре года», — отметил эксперт.

Риск инфляционного давления сохраняется из-за продолжающегося роста цен на продовольствие на мировых биржах, многолетних пиков по стоимости энергоносителей и удобрений, перебоев в цепочках поставок на фоне пандемии COVID-19, заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Также на ситуацию влияют дефицит чипов в мире, который отражается на производителях автомобилей, электроники и бытовой техники, повышенная стоимость контейнерных перевозок и перегруженность портов в Китае, раздувание глобальной денежной массы центробанками развитых стран, отметил он.

«Частично закрытое авиасообщение c Европой и рядом других туристических стран означает большие расходы внутри страны, что также является фактором в пользу роста внутренних цен. Чтобы сдержать инфляцию и вернуть ее к целевому уровню в 4%, Банк России сделает кредит в экономике дороже и охладит потребительский и инвестиционный спрос», — прогнозирует Васильев.

В Райффайзенбанка ожидают, что 2021 год может завершиться инфляцией на уровне 8,3–8,4% год к году.

Рынок уже учел то, что ключевая ставка вырастет до 8,5%, и важную роль будут играть комментарии Центробанка, а не масштаб увеличения показателя, считает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Многие участники рынка уже повысили ставки по вкладам и кредитам, прогнозируя рост ключевой в диапазоне 0,75–1 п.п., отметили в Абсолют Банке.