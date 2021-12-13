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47 минут назад

Кремль прокомментировал отказ ФРГ признавать «Севпоток-2»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идет техническая работа с немецким регулятором по «Северному потоку-2», все требования компания выполняет. Так он прокомментировал заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что трубопровод пока не соответствует европейскому праву и потому сейчас не может быть одобрен. Об этом сообщает РИА Новости.

Кремль прокомментировал отказ ФРГ признавать «Севпоток-2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С регулятором продолжается работа, компания выполняет все требования регулятора. Здесь просто надо набраться терпения, такая техническая бюрократическая работа, и юридическая. Поэтому там работы продолжаются, не будем забегать вперед», - подчеркнул Песков.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию был полностью достроен в сентябре. В ноябре сертификация компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода была приостановлена. Немецкий регулятор порекомендовал Nord Stream 2 AG создать немецкую «дочку», которой нужно будет снова подать полный комплект документов для сертификации.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила в интервью телеканалу ZDF, что трубопровод невозможно одобрить, поскольку он не соответствует энергетическим правилам Евросоюза. Позднее она объяснила свои слова, отметив, что имела в виду вынесенное еще в ноябре решение регулятора ЕС. Она напомнила, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию оператора «Северного потока-2» — компанию Nord Sream 2 AG.

В понедельник, 13 декабря, член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Штефан Койтер заявил, что Бербок использует проект газопровода в качестве инструмента политических переговоров.

Экономика,Анналена Бербок,Дмитрий Песков,МИД,Бундестаг,ЕС,
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