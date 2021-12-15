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1 час назад

Венгрия готовит «подставу» для Украины после обеспечения себя газом из России

Венгрия готовит «подставу» для Украины после обеспечения себя газом из России. Так считает эксперт в сфере энергетики Борис Марцинкевич. Венгрия планирует дать Киеву объемы СПГ по контракту с хорватского терминала.

В текущем году Хорватия запустила плавающий терминал сжиженного природного газа на острове Крк. Украина планировала найти замену газу из РФ, поэтому хотела принять участие в проекте. Однако 80% мощности терминала законтрактовано до 2027 года.

Эксперт Марцинкевич уверен, что цена газа из Хорватии серьезно ударит по украинской экономике из соображений логистики.

«Газпром» заявил об истраченных запасах газа на Украине

При этом Венгрия, которая тоже принимает участие в проекте, не нуждается в СПГ. Она полностью обеспечила себя российским газом. Страна может предложить Украина свои объемы дорогого газа по контракту. Об этом рассказала «Экономика сегодня».

Экономика,Видео,Борис Марцинкевич,Газпром,
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