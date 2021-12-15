Венгрия готовит «подставу» для Украины после обеспечения себя газом из России. Так считает эксперт в сфере энергетики Борис Марцинкевич. Венгрия планирует дать Киеву объемы СПГ по контракту с хорватского терминала.

В текущем году Хорватия запустила плавающий терминал сжиженного природного газа на острове Крк. Украина планировала найти замену газу из РФ, поэтому хотела принять участие в проекте. Однако 80% мощности терминала законтрактовано до 2027 года.

Эксперт Марцинкевич уверен, что цена газа из Хорватии серьезно ударит по украинской экономике из соображений логистики.