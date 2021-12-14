Рост цен в Швеции побил рекорд

Инфляция в Швеции в годовом выражении по итогам ноября достигла 3,6 процента и стала рекордной за 28 лет — с декабря 1993 года. Об этом сообщает Статистическое управление страны.

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Основным фактором ускорения годовой инфляции стал рост цен на топливо (подорожание за год на 34,8 процента), электроэнергию (плюс 29,1 процента) и пакетные туры (плюс 17,5 процента). Еда в Швеции подорожала за год лишь на один процент, хотя в некоторых странах мира она находится среди лидеров роста. На некоторые потребительские товары — компьютеры, мобильные телефоны, аудио- и фотооборудование — цены снизились.

Индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой — основной индикатор инфляции в Швеции — вырос в ноябре на 0,5 процента по сравнению с октябрем 2021 года. Подорожание электроэнергии и топлива обеспечило почти половину ноябрьской инфляции. За этот период индекс потребительских цен без учета электроэнергии вырос лишь на 0,1 процента, до 1,9 процента.