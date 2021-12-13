Объявлены победители XI ежегодной премии "Время инноваций-2021"

В Дубае в одиннадцатый раз назвали победителей ежегодной премии "Время инноваций", вручаемой за лучшие кейсы по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах. Торжественной церемонии награждения победителей предшествовал международный Форум, который впервые прошел в рамках деловой программы павильона России на "Экспо-2020" – выставке всемирных технологических достижений, где встретились более сорока спикеров из шести стран. Завершением мероприятия стало объявление победителей Премии "Время инноваций". Независимой награды в этом году были удостоены более шестидесяти компаний, в числе которых: "Газпромбанк", Трансмашхолдинг, Innotech, ФГ "ФИНАМ", AEIP, "Школа управления СКОЛКОВО", BSL, "Дон Строй Технологии", "Инновационный центр Ай-Теко", NL International, "Аэрофлот", "Аксиома-Софт", "Магнит", журнал "Профиль", Сбербанк, СУЭК, "Страховой Дом ВСК", Samsung Electronics, "Газета.Ru", "ВТБ Арена", Центр инновационного развития – филиал "РЖД", СК "Ингосстрах-Жизнь", Мосгорломбард, "Расчетные решения". "Рады и горды за победу – в такие моменты ярче понимаешь, что наша огромная команда влияет на развитие технологии и создает тренды того, как нужно работать в этой сфере. В России за годы нашей работы возведено множество объектов – школы, сады, детские лагеря, стадионы, дома, но технология ЛСТК все еще остается новой и незнакомой. Это значит, что нам предстоит еще большая работа и развитие", – сообщил основатель международной сети заводов ЛСТК "Фабрика Каркасов" Владимир Лозенко.