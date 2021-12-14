На Украине оценили эффективность отключения России от SWIFT

Украинский экономист Александр Хмелевский оценил эффективность отключения России от международной межбанковской системы платежей SWIFT, которое возможно из-за якобы готовящегося «вторжения» Москвы на Украину. Его прогноз опубликовало издание «Факты».

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Хмелевский назвал бессмысленным возможное отключение России от SWIFT, так как это не нанесет существенного ущерба ни экономике, ни гражданам страны. По его мнению, более действенной мерой стал бы запрет для американских и европейских банков открывать и вести корреспондентские счета для российских банков, а также счета для предприятий, которые имеют собственников и граждан из России.

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Кроме того, российские банки являются полноправными членами системы, и их исключение маловероятно. Само банковское объединение может пойти на такой шаг только после совместного решения стран Евросоюза. При этом заинтересованности в таких действиях нет, так как российские банки платят членские взносы. К тому же, обмен информацией между банками можно построить и без использования SWIFT, отметил экономист. Так, для этого можно использовать интернет-банкинг.

"Для России отключение от SWIFT — это определенные имиджевые потери, но не экономические", Александр Хмелевский, экономист.

Превентивный удар

О том, что США и ЕС рассматривают возможность ввести санкции, предусматривающие ограничение на обмен валют, в случае «нападения» России на Украину, стало известно 7 декабря. Ограничения могут затронуть крупнейшие банки РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), а также конвертацию рублей в доллары и других иностранных валют, включая евро и фунты стерлингов. При этом отмечалось, что запрет доступа к SWIFT стал бы наиболее радикальным решением, но это бы нанесло ущерб рядовым гражданам.

После этого бывший заместитель помощника министра обороны США Ян Бжезинский предложил нанести предупредительный удар по России, отключив ее от SWIFT на несколько дней. Депутат Государственной Думы Мария Бутина назвала это «не более чем провокацией либо просто глупостью». Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов назвал предложение русофобской риторикой и напомнил, что инициатива присутствует в политическом дискурсе США постоянно.

Сенатор Совфеда Владимир Джабаров и вовсе отметил, что отключить Россию от мировой финансовой системы, SWIFT, а также заблокировать долговые обязательства страны нельзя, поскольку она является одним из крупнейших игроков глобальной экономики. В случае отключения России от системы Европе придется расплачиваться со страной наличными, что приведет к огромным финансовым трудностям, добавил он.

Импортозамещение

В последние недели разговоры о том, что Россия может лишиться права на использование SWIFT, возобновились. Причиной для этих угроз стала информация о возможном вторжении России на Украину. В частности, утверждалось, что Москва планирует привлечь к наступлению 100 батальонных тактических групп численностью до 175 тысяч военнослужащих.

В России обвинения в подготовке к нападению отвергают. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал подобные сообщения информационной кампанией, цель которой — представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине.