Тимошенко заявила об историческом антирекорде Украины

«Вы не представляете, что сейчас происходит с бизнесом, который не может платить ни по счетам за газ, который стоит от 42-49 гривен [от 3,3 тысячи рублей] за кубометр, ни за тепло. Как следствие, у нас колоссальная инфляция в стране. <…> Цены уже непосильны не только для пенсионеров, но и части среднего класса», – подчеркнула Тимошенко.