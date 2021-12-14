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1 час назад

«Эпоха бедности»: Тимошенко заявила об историческом антирекорде Украины

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Украина установила исторический антирекорд, оказавшись на последнем месте в Европе по уровню ВВП. Текст выступления Тимошенко в Верховной раде опубликован на сайте ее партии.

Тимошенко заявила об историческом антирекорде Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Политик подчеркнула, что рост цен и товарную инфляцию ощущает каждая украинская семья, поэтому Рада должна срочно вмешаться в ситуацию. Она обратилась к членам правящей партии - «Слуга народа» - и напомнила им о предвыборном обещании покончить с бедностью.

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«Бедность, с которой вы предлагали покончить, не просто законсервирована – мы в первый раз в истории независимости Украины вышли на последнее место на европейском континенте по ВВП», - заявила лидер «Батькивщины».

По ее мнению, именно власти «довели» страну до энергетического кризиса, вызывавшего рост цен и инфляцию. «Батькивщина» потребовала, чтобы на последней пленарной неделе парламент сосредоточился на вопросах снижения тарифов.

«Вы не представляете, что сейчас происходит с бизнесом, который не может платить ни по счетам за газ, который стоит от 42-49 гривен [от 3,3 тысячи рублей] за кубометр, ни за тепло. Как следствие, у нас колоссальная инфляция в стране. <…> Цены уже непосильны не только для пенсионеров, но и части среднего класса», – подчеркнула Тимошенко.

Ранее Тимошенко заявила, что энергетической системе Украины грозит «развал», остановить который могут только полученные от Международного валютного фонда (МВФ) средства.

«Батькивщина» вносила в Верховную раду законопроект, предлагавший направить полученные от МВФ средства - около $2,7 млрд - на компенсации людям, которые не смогут справиться с повышением тарифов.

Тимошенко рассказала, что с осени 2021-го за отопление однокомнатной квартиры украинцам приходится платить в среднем на одну тысячу гривен (более 2700 рублей) больше.

Тимошенко напомнила один из лозунгов предвыборной кампании Владимира Зеленского - «Конец эпохи бедности».

«Для того, чтобы "побороть" эпоху бедности, этой осенью примерно в 1,5-2 раза повышают тарифы на тепло, горячую воду, газ», - отмечала она.

Экономика,Владимир Зеленский,Юлия Тимошенко,Верховная Рада,Международный валютный фонд,
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