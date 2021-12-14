Тимошенко заявила об историческом антирекорде Украины

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Украина установила исторический антирекорд, оказавшись на последнем месте в Европе по уровню ВВП. Текст выступления Тимошенко в Верховной раде опубликован на сайте ее партии.
Политик подчеркнула, что рост цен и товарную инфляцию ощущает каждая украинская семья, поэтому Рада должна срочно вмешаться в ситуацию. Она обратилась к членам правящей партии - «Слуга народа» - и напомнила им о предвыборном обещании покончить с бедностью.
«Бедность, с которой вы предлагали покончить, не просто законсервирована – мы в первый раз в истории независимости Украины вышли на последнее место на европейском континенте по ВВП», - заявила лидер «Батькивщины».
По ее мнению, именно власти «довели» страну до энергетического кризиса, вызывавшего рост цен и инфляцию. «Батькивщина» потребовала, чтобы на последней пленарной неделе парламент сосредоточился на вопросах снижения тарифов.
«Вы не представляете, что сейчас происходит с бизнесом, который не может платить ни по счетам за газ, который стоит от 42-49 гривен [от 3,3 тысячи рублей] за кубометр, ни за тепло. Как следствие, у нас колоссальная инфляция в стране. <…> Цены уже непосильны не только для пенсионеров, но и части среднего класса», – подчеркнула Тимошенко.
Ранее Тимошенко заявила, что энергетической системе Украины грозит «развал», остановить который могут только полученные от Международного валютного фонда (МВФ) средства.
«Батькивщина» вносила в Верховную раду законопроект, предлагавший направить полученные от МВФ средства - около $2,7 млрд - на компенсации людям, которые не смогут справиться с повышением тарифов.
Тимошенко рассказала, что с осени 2021-го за отопление однокомнатной квартиры украинцам приходится платить в среднем на одну тысячу гривен (более 2700 рублей) больше.
Тимошенко напомнила один из лозунгов предвыборной кампании Владимира Зеленского - «Конец эпохи бедности».
«Для того, чтобы "побороть" эпоху бедности, этой осенью примерно в 1,5-2 раза повышают тарифы на тепло, горячую воду, газ», - отмечала она.