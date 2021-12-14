Запрет на доллар: как США ударят по экономике России

Президент Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко в беседе с РИА Новости назвал несколько сценариев санкций США против экономики России. По его словам, помимо отключения от системы SWIFT, это может быть запрет американским компаниям работать в России, не исключен и запрет на использование доллара для расчетов с ней.

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«Если в результате санкций американским компаниям запретят работать в России, им придется свой бизнес либо продать, либо закрыть. Конечно, такое развитие событий ударит по бизнесу США, но в отношении России эффект от подобной меры будет более мощным», – заявил собеседник агентства, отметив, что в настоящее время американский бизнес принимает активное участие в российской экономике.

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Родзянко считает сценарий, при котором Россию отключат от системы SWIFT, реалистичным. Однако он отметил, что для страны это не является страшной угрозой. Президент AmCham напомнил о существовании других альтернативных безопасных систем межбанковских коммуникаций. Однако, по словам Родзянко, в случае отключения последствия «запомнят россияне надолго, ведь пока разберутся, что к чему, могут быть заблокированы банковские карты, могут остановиться форексные сделки доллар-рубль».

Он отметил, что запрет на использование доллара может стать очередной серьезной экономической мерой, которая сильно ударит по России.

«Ведь Россия экспортирует газ и нефть за американскую валюту, и в этом случае она не сможет ее получать», – указал президент AmCham.

Тем не менее он не ожидает, что эту меру примут, так как «это – палка о двух концах». По словам Родзянко, доллар и сами США пострадают «не меньше, если не больше». Он считает, что признание важности дипломатической темы на уровне глав государств является «хорошим сигналом». Речь идет о решении вопросов, которые связаны с сокращением дипмиссий, закрытием консульских служб, выдачей виз.

Западные СМИ сообщили ранее о намерениях США и Евросоюза ввести санкции против крупных российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в случае «атаки» России на Украину. Среди ограничений может оказаться конвертация рублей в доллары, евро и другие иностранные валюты. Также стало известно, что США планируют ввести новый пакет санкций против России, проект которого включает так называемый «ядерный вариант» — отключение России от международной платежной системы SWIFT.

7 декабря президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели переговоры по видеосвязи. В ходе обсуждения Байден ясно дал понять, что в случае вторжения на территорию Украины Россию ожидают экономические последствия, «которых не было раньше».

Ранее руководство комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США заявило, что если Россия нападет на Украину, они разработают против нее новые санкции. Как заявили председатель указанного комитета Грегори Микс (демократ от штата Нью-Йорк) и старший республиканец Майкл Маккол (от штата Техас), Конгресс США окажет суверенитету и территориальной целостности Украины уверенную поддержку. Представители комитета сообщили о готовности вести сотрудничество с администрацией и трансатлантическими союзниками с целью предотвратить агрессию России против Украины.

Россия не раз подчеркивала, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что, «видимо, американцы сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда».