Назван способ освободить Россию от долларовой зависимости

Введение цифрового рубля открывает существенные перспективы для того, чтобы национальная валюта укрепила свои позиции. Об этом ИА Реалист заявил российский политолог Александр Шерин.
«Это начало процесса по введению альтернативной валюты, которая могла бы обезопасить российскую экономику и вывести ее из-под долларовой зависимости. Мы работаем в основном с европейскими партнерами — в евро. Рубль должен стать резервной валютой», — заявил Шерин.
По его словам, благодаря цифровизации рубля можно будет проводить взаиморасчеты с партнерами, которые приобретают российские углеводороды и другое сырье. Цифровой рубль позволит облегчить взаиморасчеты, сократив зависимость от доллара. В таких условиях глобальные позиции американской валюты могут ослабнуть, считает политик. Это особенно актуально, когда Россию пытаются шантажировать отключением от системы SWIFT, указал эксперт. Он считает, что ЦБ следует переходить на альтернативную платежную систему после внедрения цифрового рубля. Это позволит обезопасить национальную экономику и ее платежную систему от внешних угроз, отметил Шерин.
«Не знаю, почему раньше такую систему не создавали. Может, не было технической возможности. Может, не было политической воли. Может, еще какие-то сдерживающие факторы были. Сложно сказать. Почему раньше не отказались от хождения доллара на территории РФ, непонятно. Почему до сих пор на законодательном уровне не введено требование, чтобы за российское сырье с нами рассчитывались рублями, тоже непонятно», — подытожил он.
Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что цифровой рубль может появиться в России в начале 2022 года. По ее словам, в настоящее время регулятор работает над прототипом валюты, после чего его начнут тестировать в разных банковских операциях.