Назван способ освободить Россию от долларовой зависимости

«Не знаю, почему раньше такую систему не создавали. Может, не было технической возможности. Может, не было политической воли. Может, еще какие-то сдерживающие факторы были. Сложно сказать. Почему раньше не отказались от хождения доллара на территории РФ, непонятно. Почему до сих пор на законодательном уровне не введено требование, чтобы за российское сырье с нами рассчитывались рублями, тоже непонятно», — подытожил он.