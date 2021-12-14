Евросоюз планирует отказаться от долгосрочных газовых контрактов с Россией к 2049 году. Это станет одним из этапов стратегии декарбонизации и «зелёного перехода». Соответствующий законопроект должен будет опубликован 15 декабря. После этого, его ещё обсудят на саммите руководства ЕС в Брюсселе, пишет Bloomberg. Это решение противоречит видению России, которая предлагает долгосрочные контракты в качестве решения проблемы ЕС с обеспечением газом.

Еврокомиссия хочет препятствовать продлению таких контрактов после 2049 года в связи с радикальным пересмотром своего энергетического рынка, пишет издание. Кроме того, будет предложен комплекс мер по обеспечению надежности снабжения на фоне предстоящего зимой роста цен и острого дефицита в области энергетики. Новые меры предполагают стратегический подход к хранению газа, например, предварительное заполнение резервов в начале отопительного сезона.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что газ, который «Газпром» поставляет в Европу по долгосрочным контрактам, обходится странам Евросоюза в четыре раза дешевле, чем приобретенный на спотовом рынке. По словам главы государства, Россия заинтересована в долгосрочных контрактах. При этом в 2021 году оказалось, что поставлять газ было выгоднее в Азию и Латинскую Америку, а не Европу, что и стало одной из причин кризиса, отметил Путин.