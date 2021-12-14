Отказ от долгосрочных газовых контрактов с Россией станет одной из целей стратегии декарбонизации и «зеленого перехода» Евросоюза. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на законопроект, который должны опубликовать 15 декабря, а 16 декабря обсудят на саммите руководства ЕС в Брюсселе.

При этом Еврокомиссия намерена установить жесткие сроки, после которых все длинные договоренности окажутся под запретом. В документе сказано, что речь идет о 2049 годе.

Bloomberg отмечает, что Россия заинтересована в долгосрочных контрактах и считает, что проблему ЕС с обеспечением газом можно решить с помощью договоренностей сроком на десятки лет. Евросоюз, в свою очередь, склоняется к биржевой торговле топливом.

Утром 14 декабря стоимость газа на европейских площадках активно росла. По данным лондонской биржи ICE, январский фьючерс в один момент оказался выше $1445 за 1 тысячу кубометров, что стало рекордом с начала октября.