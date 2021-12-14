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34 минуты назад

ЕС запретит долгосрочные контракты на газ из России

Отказ от долгосрочных газовых контрактов с Россией станет одной из целей стратегии декарбонизации и «зеленого перехода» Евросоюза. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на законопроект, который должны опубликовать 15 декабря, а 16 декабря обсудят на саммите руководства ЕС в Брюсселе.

При этом Еврокомиссия намерена установить жесткие сроки, после которых все длинные договоренности окажутся под запретом. В документе сказано, что речь идет о 2049 годе.

Bloomberg отмечает, что Россия заинтересована в долгосрочных контрактах и считает, что проблему ЕС с обеспечением газом можно решить с помощью договоренностей сроком на десятки лет. Евросоюз, в свою очередь, склоняется к биржевой торговле топливом.

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Утром 14 декабря стоимость газа на европейских площадках активно росла. По данным лондонской биржи ICE, январский фьючерс в один момент оказался выше $1445 за 1 тысячу кубометров, что стало рекордом с начала октября.

Аналитики Bloomberg ранее сообщили, что рост цен на газ является одним из рисков 2022 года. Это связано с растущей напряженностью в отношениях России и Украины, главного транзитера российского газа в Европу.

Экономика,Видео,Еврокомиссия,ЕС,Bloomberg,
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