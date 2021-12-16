Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 73.57EUR 83.16
Войти в почту
1 час назад

СМИ: Украина импортировала уголь на $2 млрд за 11 месяцев

Общий объем импорта каменного угля и антрацита Украиной за 11 месяцев текущего года составил $2 млрд, из которых на Россию пришлись $1,34 млрд. Об этом сообщает в четверг издание "Экономическая правда".

Украина импортировала уголь на $2 млрд за 11 месяцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание ссылается на данные Государственной таможенной службы страны, согласно которым закупки их за рубежом увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 14,9% (на 2,3 млн тонн) и составили 17 млн тонн. Больше всего каменного угля и антрацита было приобретено у России ($1,34 млрд, почти 65% в общей структуре импорта), США (почти $400 млн) и Казахстана (более $220 млн).

За этот же период Украина экспортировала почти 5 тыс. тонн угля в основном в Словакию, Венгрию и Болгарию.

В настоящий момент Украина испытывает острый дефицит угля на электростанциях, что может грозить в зимний период веерными отключениями. По данным компании "Укрэнерго", по состоянию на 14 декабря на складах украинских ТЭС находилось 459 тыс. тонн угля - вдвое меньше необходимых запасов. При этом ни на одной ТЭС Украины не выполнены требования по минимальным запасам угля, его дефицит уже привел к остановке 20 блоков и одного корпуса ТЭС и ТЭЦ страны.

Экономика,Федеральная таможенная служба,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители