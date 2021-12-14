Инвестор предсказал конец доминирования доллара

Рано или поздно доллар перестанет быть доминирующей валютой, считает американский инвестор, владелец Rogers Holdings Джим Роджерс.

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Выступая в Клубе инвесторов РБК Pro, Роджерс заявил, что закредитованность США приведет к концу доминирования доллара.

По словам инвестора, когда ситуация в мировой экономике становится хуже, доллар начинает расти, так как «люди ищут безопасную гавань в плохие времена». Учитывая ситуацию в экономике, это укрепление может превратиться в пузырь.

«Когда в следующий раз появится пузырь, если он надуется слишком сильно — возможно, это будет последний момент, когда стоит иметь доллары. Ни одна страна в мире никогда не была так закредитована, как США. Думаю, это может привести к концу доминирования доллара», - отметил Роджерс.

Он также добавил, что многие страны активно ищут альтернативу расчетам в долларах, что также сыграет роль в потере статуса доминирующей валюты.

Инвестор добавил, что сам продолжает держать доллары, несмотря на связанные с этим риски.