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34 минуты назад

Кабмин Молдавии отказался гасить долги перед «Газпромом»

Правительство Молдавии оказало помощь «Молдовагазу» в погашении долга «Газпрому» за октябрь, однако в будущем компания должна справляться с выплатами сама, заявила премьер республики Наталья Гаврилица. Ее слова приводит РИА Новости.

«В протоколе, который был подписан с «Газпромом» в октябре, была оговорена плата за октябрь, дальше за обеспечение выплат «Газпрому» отвечает компания “Молдовагаз”», — сообщила Гаврилица.

Накануне компания «Молдовагаз» сообщила, что перечислила российскому холдингу «Газпром» платеж за потребленный в ноябре 2021 года газ.

Глава «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что до 20 декабря нужно оплатить еще и половину стоимости природного газа, который был получен в декабре.

В ноябре Молдавия оказалась в кризисной ситуации, когда «Газпром» пригрозил прекратить подачу газа в республику в связи с задолженностью перед ним по текущим платежам. Тогда власти Молдавии выделили на это $74 млн.

"Газпром" резко увеличил экспорт газа в Китай

Ранее «Молдовагаз» призвал местных небытовых потребителей рассмотреть возможность предоплаты за газ, который был получен в первой половине декабря. Там также предупредили, что поставка газа небытовым потребителям может быть прекращена, если они нарушат сроки оплаты, предусмотренные в договоре поставки.

Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну ранее заверил, что страна намерена исправно платить России за газ. Он заявил, что «Молдовагаз» больше не допустит образования долга перед «Газпромом», который может привести к предупреждениям об отключении.

Экономика,Видео,Наталья Гаврилица,Вадим Чебан,Андрей Спыну,Газпром,РИА Новости,
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