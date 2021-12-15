Ведущие страны ЕС выступили против новых антироссийских санкций

Несколько ведущих стран Европейского союза (ЕС) выступили против введения новых санкций в отношении России из-за предполагаемой будущей военной эскалации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

В частности, по информации агентства, Франция и Германия не поддержали планы по введению новых антироссийских ограничений. В Париже и Берлине отдали предпочтение переговорам с Москвой.