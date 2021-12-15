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39 минут назад

Ведущие страны ЕС выступили против новых антироссийских санкций

Несколько ведущих стран Европейского союза (ЕС) выступили против введения новых санкций в отношении России из-за предполагаемой будущей военной эскалации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

В частности, по информации агентства, Франция и Германия не поддержали планы по введению новых антироссийских ограничений. В Париже и Берлине отдали предпочтение переговорам с Москвой.

Ранее руководство комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США заявило о готовности разработать новые санкции против России в случае возможного военного вторжения на Украину. В комитете подчеркнули, что ограничительные меры будут направлены на «сдерживание агрессии» Москвы против Киева.

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Экономика,Видео,Конгресс США,ЕС,
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