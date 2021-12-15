США рекордно закупились российскими патронами вопреки санкциям

В 2021 году поставки российских патронов и их составных частей в США в денежном выражении побили рекорд с начала 1990-х годов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на внешнеторговые данные Бюро переписей США. Как сообщается, американские партнеры российских производителей воспользовались лазейкой в санкциях, продлив импорт.

За десять месяцев 2021 года американским компаниям удалось ввезти российских патронов к огнестрельному оружию на $157,9 млн. Последний рекорд был зафиксирован в 2016 году. Тогда показатель достиг $148 млн. За весь 2020 год импорт российских патронов в США составил примерно $120 млн.

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Уточняется, что в физическом выражении импорт российских патронов в Соединенные Штаты за январь—октябрь 2021 года составил более 7,7 тыс. т в сравнении с 5,2 тыс. т за весь 2020 год.

В сентябре 2021 года российские патронные заводы столкнулись с угрозой потери крупнейшего для них рынка сбыта — американского. Это произошло из-за санкций США, объявленных в августе. Они предусматривают ограничение «постоянного импорта» в США стрелкового оружия и боеприпасов к нему из России через отказ в предоставлении американским импортерам новых лицензий на ввоз этой продукции. Санкции начали действовать 7 сентября.

Как пишет РБК, американские импортеры имели теоретическую возможность успеть оформить свежие разрешения на импорт в промежуток между объявлением санкций и их введением в действие. Такие лицензии по закону имеют двухлетний срок. Импорт по разрешениям, которые были выданы до вступления санкций в силу, может продолжать осуществляться.

Активная лицензия есть у американских партнеров Тульского патронного завода (ТПЗ), который является одним из крупнейших российских производителей патронов. Она истечет осенью 2023 года, отмечает источник, близкий к ТПЗ.

«Еще два года у нас все будет хорошо, а потом появятся проблемы. Потому что мы этот рынок не сможем заместить никак», — сообщил источник.

Тот факт, что американские импортеры российских патронов смогли получить новые двухлетние лицензии в интервале между объявлением санкций и их вступлением в силу, подтвердил экономист отраслевой консалтинговой компании Small Arms Analytics & Forecasting (SAAF), отслеживающей тренды на американском рынке огнестрельного оружия, Юрген Брауэр.

По словам представителя Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF), организация обрабатывала заявки американских компаний по форме-6 (ATF Form 6) на постоянный импорт из России вплоть до 7 сентября, то есть до даты вступления санкций в силу.

«Разрешения на ввоз по форме-6 действительны в течение двух лет или до того момента, как будут ввезены все товары, обозначенные в форме, смотря, что наступит раньше», — сообщили в ATF.

В Минпромторге заявили, что увеличение объемов поставок в США обусловлено существенным ростом спроса на патроны в этой стране в последние два-три года.