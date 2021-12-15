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16 минут назад

Россия и Китай нашли способ отказаться от доллара

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров высказались за активизацию усилий по формированию независимой инфраструктуры для обслуживания торговых операций между странами. Об этом заявил помощник главы России Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

Россия и Китай нашли способ отказаться от доллара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Переговоры лидеров Российской Федерации и Китайской Народной Республики прошли сегодня в формате видеоконференции. Открывая встречу, Владимир Путин назвал отношения двух стран «настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке».

По словам Юрия Ушакова, в ходе переговоров Владимир Путин и Си Цзиньпин выступили за увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах и обеспечение доступа инвесторов двух стран на фондовые рынки.

«Особое внимание было уделено необходимости активизации усилий по формированию независимой финансовой инфраструктуры для обслуживания торговых операций между Россией и Китаем. Имеется в виду создать такую инфраструктуру, на которую не смогли бы влиять третьи страны», - пояснил помощник главы государства.

Кроме того, лидеры отметили успешное развитие двусторонней торговли и подтвердили «стремление вывести ее на рубеж $200 млрд», подчеркнул Ушаков.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники, сообщило, что США и ЕС изучают возможность введения ряда ограничений для России, в том числе запрет на доступ к международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей SWIFT. К ней подключены 11 тысяч кредитных организаций в 220 странах.

С предложением нанести по России «предупредительный удар» в виде отключения от международной системы платежей SWIFT выступил и экс-помощник министра обороны США Ян Бжезинский. По мнению Бжезинского, это поможет предотвратить военный конфликт на Украине.

Экономика,Юрий Ушаков,Цзиньпин Си,Владимир Путин,ЕС,Bloomberg,ИТАР-ТАСС,
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