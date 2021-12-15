Украину предупредили о миллиардном иске от РФ за советские активы

«Оставили неурегулированный вопрос, я просто боюсь, что они не только будут требовать 16,7 миллиарда, <…> после уплаты долга прошел уже длительный период времени, больше 20 лет, и если считать даже по каким-то процентам, средним ставкам, то сумма может очень серьезно увеличиться», - подчеркнул экс-министр.