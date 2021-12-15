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1 час назад

Украину предупредили о миллиардном иске от РФ за советские активы

Бывший украинский министр экономики Виктор Суслов заявил, что Украина рискует получить многомиллиардный иск от России за советские активы. Об этом сообщает «Правда.ру».

Украину предупредили о миллиардном иске от РФ за советские активы
Фото: ReutersReuters

Так Суслов прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина об активах, которые Украина до сих пор не вернула России.

Путин назвал распад СССР трагедией

Путин отмечал, что в 1993 году Москва взяла на себя обязательство погасить все задолженности бывшего СССР в обмен на передачу ей советских зарубежных активов.

«Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили вот это обязательство о передаче нам зарубежных активов. Например, Украина этого до сих пор не сделала», - сказал он.

Суслов отметил, что в 1994 году Украина согласилась с передачей зарубежных активов в обмен на выплату долгов за нее. Однако Верховная рада это решение не ратифицировала.

«Оставили неурегулированный вопрос, я просто боюсь, что они не только будут требовать 16,7 миллиарда, <…> после уплаты долга прошел уже длительный период времени, больше 20 лет, и если считать даже по каким-то процентам, средним ставкам, то сумма может очень серьезно увеличиться», - подчеркнул экс-министр.

Экономика,Виктор Суслов,Владимир Путин,Верховная Рада,
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