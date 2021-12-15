Новая стратегия: ЕК предложила отказаться от долгосрочных газовых сделок

Еврокомиссия (ЕК) предложила запретить странам ЕС продление долгосрочных контрактов на поставки природного газа после 2049 года, чтобы упростить выход на рынок производителям "возобновляемых газов". Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Еврокомиссии.

"Предложения Еврокомиссии создают предпосылки для поэтапного исключения из энергооборота ископаемого газа. Главная цель - облегчить проникновение на рынок возобновляемых и низкоуглеродных газов (водород и биогаз), - говорится в документе. - Чтобы избежать фиксации системы на ископаемом газе, вводится лимит на продление долгосрочных газовых контрактов, которые не должны продлеваться после 2049 года".

ЕК предложила пакет жестких мер по контролю выбросов метана, включая полный запрет на его промышленные выбросы или сжигание в факелах к 2025 году, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, представляя на пресс-конференции в Брюсселе эти предложения.

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"Мы намерены полностью запретить промышленные выбросы метана и его сжигание в открытых факелах к 2025 году. Это позволит сократить выбросы этого опасного газа на 80% к 2030 году, по сравнению с 2020 годом", - сказала она.

Позиция Евросоюза по поводу отказа от продления долгосрочных контрактов на поставки газа после 2049 года может со временем измениться. Такое мнение высказал заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.

"Как часто показывает опыт, все-таки по итогам дискуссий рождается некая более взвешенная позиция. Поэтому давайте дождемся окончания разговоров, которые сейчас там идут, и посмотрим, как будут выглядеть финальные предложения Еврокомиссии", - приводит слова Сорокина РИА Новости.

Отсутствие в ЕС долгосрочных контрактов на газ с Россией играет на руку производителям зеленой энергии, поскольку не допускает стабилизации цен, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что, очевидно, газовый кризис этого года ничему не научил Евросоюз.

Одной из задач стратегии декарбонизации и «зеленого перехода» Евросоюза станет отказ от долгосрочных газовых контрактов с Россией. При этом Еврокомиссия намерена установить четкие сроки, после которых все длинные договоренности окажутся под запретом. В законопроекте, который должны опубликовать 15 декабря, а обсудить на следующий день на саммите руководства ЕС в Брюсселе, речь идет о 2049 годе, пишет Bloomberg.

Неусвоенный урок и зеленое лобби

Беляев напомнил, что именно долгосрочные контракты обеспечивают стабильные поставки по стабильным ценам, именно они не допускают резких скачков, подобных тому, что произошли в этом году и спровоцировали газовый кризис в Европе.

«Очевидно, произошедшее Европу так ничему и не научило. Дело в том, что стабильные цены обеспечивают предприятиям, пользующимся газовыми ресурсами, — а это практически все — устойчивое понимание долгосрочной перспективы и того, как будет развиваться бизнес. Именно бизнесу в первую очередь необходимы долгосрочные контракты, поскольку это дает возможность прогнозов. Почему в ЕС этого не понимают, сказать трудно. Видимо, в данном случае они больше опираются на интересы производителей альтернативной энергии», — предположил аналитик.

Он уверен: подобный однобокий подход, поддержка исключительно зеленой энергетики создает большие проблемы формированию экономики в широком масштабе. Хотя бы потому, что, как показала практика, эта отрасль является еще не совсем развитой и надежной.

«Видимо, Европа предполагает, что в дальнейшем энергетические ресурсы, такие, как газ, будут востребованы куда больше, что приведет к соответствующему повышению рыночных цен, которое окажется еще и неизбежным ввиду того, что отсутствие долгосрочных контрактов не допускает стабильности в ценообразовании. И вот это уже сыграет в пользу производителей альтернативной электроэнергии. Также в ЕС, как мы помним, перспективы добычи природных ресурсов ограничены и будут снижаться, соответственно, зеленая энергетика станет только расти, расширяя свою долю на рынке», — заключил экономист.

Утверждение законопроекта фактически станет отказом принять предлагаемые Россией условия. Его обсуждение будет происходить на фоне нового роста цен на газ. В начале торгов 14 декабря стоимость топлива на европейских хабах поднималась выше 1450 долларов за тысячу кубометров.

Процесс и исполнения подобного решения планируется осуществлять до 2050 года, чтобы дать время государствам на подготовку и завершения всех своих деловых соглашений. В 2049 году будет уже нельзя заключать контракт на длительность более 5 лет. Подобная позиция, как считается, должна стать ударом для России и её экономики.

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович оценил намерения Евросоюза и назвал невозможным такой план. Он отметил, что внутри ЕС наблюдается расслоение – есть богатые регионы, есть бедные, есть регионы с хранилищами, а есть без них. К тому же где-то их мало, где-то много. Некоторые страны при этом довольны своими контрактами, как Австрия или Венгрия и экономист не понимает, зачем им отказываться от соглашений и возможности обеспечивать регион энергией.

Он также припомнил, что Молдавия когда-то пошла на этот шаг по указанию Брюсселя, но, встретила сопротивления и была вынуждена сотрудничать с «Газпромом» и довольна этим.

«Выставить все страны Европы под одну гребенку европейской бюрократии будет сложно. Поэтому все эти правила, как мне кажется, будут еще несколько раз пересмотрены. Не говоря уже о том, что может пошатнуться уверенность населения ЕС в том, что их ведут правильным курсом», — отмечает специалист.

Страны, заключившие долгосрочные контракты на российский газ, могут "потирать руки", так как покупают его дешевле в условиях роста мировых цен на энергоносители. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с лидером Белоруссии Александром Лукашенко в Кремле.

"На свободном рынке в Европе - $650 за тысячу кубов. Это умники еще в прошлом составе Еврокомиссии придумали рыночное ценообразование на газ. А вот результат вам, - констатировал глава российского государства. - А у нас подход другой, у нас тоже рыночное ценообразование, эта цена привязана к цене на нефть. Никто ее не регулирует, рынок регулирует, но колебания идут гораздо более мягко".



"По долгосрочным контрактам и по нашему принципу ценообразования "Газпром" не продает по такой цене, и те, кто согласился заключать с нами в Европе долгосрочные контракты, сейчас могут только руки потирать и ликовать", - заметил Путин.



"Иначе [им] пришлось бы платить по 650 [долларов за тысячу кубометров]. А "Газпром" в той же Германии продает по 220 [долларов за тысячу кубометров], во всяком случае, совсем недавно это было. С ростом цен на нефть и эта цена подрастет, но это будет мягкая вещь", - подчеркнул Путин.

Он отметил, что и "Газпром" заинтересован в таком положении дел, "это создает для него определенную подушку безопасности".

Польша обратилась к Еврокомиссии с требованием начать антимонопольное расследование против «Газпрома». Об этом заявила министр климата и окружающей среды страны Анна Москва.

По ее словам, «Газпром» виноват в высоких ценах на газ в Европе.

Сайт правительства Польши

«Один из эффективных методов борьбы с бесправными действиями „Газпрома“ — это увеличение числа альтернативных поставщиков в пакете импорта», — заявила Москва в разговоре с изданием Biznes Alert.

Она добавила, что сейчас создается инфраструктура для диверсификации поставок газа в Польшу.

Кроме того, по словам министра, необходимо предпринять шаги, которые заставят «Газпром» придерживаться принципов функционирования европейского газового рынка. Российская компания, как утверждает представитель Польши, занимается манипуляциями на рынке газа и способствует искусственному росту цен на сырье.

Сейчас в Европе наблюдается энергетический кризис. Цены на газ в странах ЕС растут. Некоторые страны в этом обвиняют Россию, другие, напротив, защищают РФ. Также сообщалось, что заместитель начальника департамента «Газпрома» Алексей Фиников заявил о завершении строительства газопровода «Северный поток — 2», он готов к запуску. Россия ждет разрешения регулятора на запуск. СМИ сообщают, что он может быть отложен до весны.

Россия хочет снижения цен на газ в Европе примерно на 60%, не более чем до $400 за тысячу кубометров. Это позволит «Газпрому» сохранить контроль над рынком, пишет Bloomberg.

Как рассказали два должностных лица, знакомых с энергетической политикой страны, Россия хочет, чтобы цены на природный газ в Европе в долгосрочной перспективе снизились примерно на 60%, так как длительный рост уничтожит спрос на поставки «Газпрома». Кроме того, снижение цен позволит «Газпрому» сохранить контроль над рынком даже на фоне перехода других стран на более экологичные источники энергии. Один из источников предположил, что цены должны снизиться до уровня $300–400 за тысячу кубометров. Другой привёл диапазон в $200–400, назвав его нижнюю границу менее допустимой.

Ранее журналист Кристоф Хервартц заявил, что страны Европейского союза должны начать покупать газ вместе, а не по отдельности. Этот шаг поможет противостоять России на фоне повышения цен на газ. По его словам, политики в Европе уже рассматривают данную перспективу и намерены обсудить её в ближайшее время.

По мнению сотрудника Forbes, Россия реализует свои козыри на рынке полезных ископаемых, в то время как Европа поплатилась за своё высокомерие и оказалась в плену газового кризиса. Авторы статьи в журнале полагают, что именно желание Европы перейти на зелёную энергетику значительно ослабило регион.

Поставки природного газа из России сохранят свою конкурентоспособность в течение 30-35 лет, сказал замминистра энергетики Павел Сорокин, выступая на дискуссии клуба "Валдай".

"Мы считаем, и мы видим, что конкурентоспособность нашего газа на горизонте 30-35 лет обеспечена без проблем, потому что он есть и будет одним из самых дешевых и чистых источников энергии. С точки зрения себестоимости и доступности он остается конкурентоспособным на протяжении всего прогнозируемого периода", - сказал он, отвечая на вопрос, как энергопереход может отразиться на российской добыче газа. При этом Сорокин отметил, что при применении технологий улавливания СО2, углеродный след у российского природного газа будет минимальным.

Он также отметил, что Россия выполняет все обязательства по поставкам газа. Большинство поставок происходит по долгосрочным контрактам, по споту идут разовые сделки.

Еврокомиссия (ЕК) распространила в среду заявление, в котором говорится о внесении пакета предложений по созданию в ЕС рынка водородного топлива.

"Предложения направлены на создание в ЕС рынка водорода, включая создание необходимой инфраструктуры и обеспечение трансграничной координации [между странами ЕС]. Необходимо создание межсетевых транспортных соединений, с помощью которых водород может экономически целесообразно доставляться потребителям из районов, где его можно легко производить с использованием возобновляемых источников энергии", - отмечается в документе. ЕК, в частности, предлагает перепрофилировать под транспортировку водорода часть существующих газотранспортных систем, предназначенных для поставок природного газа.

Еврокомиссия намерена реализовать мегапроект по санации 240 миллионов зданий, чтобы добиться к 2030 году своей цели по сокращению количества парниковых газов на 55 процентов (по сравнению с уровнем 1990 года) к 2030 году пишет газета Kurier.

До 240 миллионов попали в поле зрения ЕК. На них приходится 40 процентов энергопотребления. Объекты являются причиной более трети всех выбросов парниковых газов в ЕС. В общей сложности три четверти фонда зданий не отвечают требованиям энергоэффективности. Большая часть энергии расходуется впустую.

Эксперты отмечают, что за счет реконструкции существующих зданий можно снизить общее потребление энергии в ЕС на шесть процентов и сократить выбросы углекислого газа примерно на пять процентов.

В настоящее время ежегодно обновляется менее одного процента национального фонда зданий. Еврокомиссия призывает обновлять три процента. При этом необходимо учитывать Австрию и другие страны с особенно большим количеством исторических зданий.

"Если включить все соборы и церкви, то мы не достигнем и трех процентов. Эта цель слишком амбициозная", - указал высокопоставленный дипломат ЕС.

Предусматривается также, что с 2030 года все новые строения должны быть возведены с использованием энергосберегающих технологий. Оставшийся спрос на энергию должен быть покрыт за счет электроэнергии из возобновляемых источников. Однако пока не были представлены конкретные спецификации для солнечных панелей на крышах или использования тепловых насосов.