Как реставрируют здание Центрального телеграфа на Тверсокой

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Закрыто на ремонт и реставрацию здание Центрального телеграфа. Эксперты утвердят проект приспособления памятника к современному использованию. и начнутся работы.

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Галина Лапузина — инженер-электрик, всю жизнь проработала на Центральном телеграфе на Тверской улице и даже на пенсии продолжает следить за электросетями здания.

— Когда я сюда пришла, еще телеграфистки были, — рассказывает она, оценивая профессиональным взглядом освещение в главном холле здания.

Современные энергосберегающие лампы спрятаны за старинными люстрами, которые не просто сохранят, а восстановят. Парадный вестибюль — одно из самых красивых мест телеграфа. Сводчатый потолок украшен лепниной. На гранитном полу выложено «1927» — год постройки здания. С тех самых времен сохранились и деревянные двери с латунными ручками. Часть ручек уже демонтировали, но только для того, чтобы отреставрировать и вернуть на место.

— Здесь работали 1700 человек, — продолжает Галина Ивановна. — И мы все были как одна семья. У нас даже своя традиция была: если кто-то уезжал в командиров- ку или отдыхать, то обязательно на Центральный телеграф посылал телеграмму с весточкой, как у него дела. Однажды я отправляла привет с Кипра — меня наградили путевкой за хорошую работу.

Центральный телеграф для инженера-электрика Лапузиной — больше, чем просто место работы. Это часть ее личной истории, поэтому она искренне рада, что здание спасут от разрушения, подарят ему вторую жизнь.

— Как мягкой рукавичкой по сердцу, — поделилась она эмоциями, которые испытала от известия о предстоящей реконструкции.

Компания, которая взялась за возрождение исторического здания, планирует вернуть ему не только облик 1927 года, но и функцию объединения людей.

Для этого, помимо офисных помещений, здесь хотят сделать галереи, образовательные центры и другие общественные пространства. Например, есть мысли открыть для посетителей внутренний двор — секретное место, о котором до сих пор знали только работники телеграфа. Кроме того, обсуждаются планы по созданию на крыше смотровой площадки.

— Пожалуй, это будет единственная площадка в центре города с панорамой в 360 градусов, — подчеркнула Елена Петропавловская, директор по маркетингу и продукту компании-девелопера.

Реставрация продлится до 2024 года, уже в следующем году начнутся работы по фасадам. Специалисты приведут в порядок пятиметровые витражные окна, рельефную надпись «Телеграф», чугунные решетки на верху пятигранной башни, а также по архивным чертежам восстановят оригинальный глобус над центральным входом в здание.

— Я знаю, многие интересуются, будет ли он механизирован или нет, — решила сразу уточнить Петропавловская. — По задумке архитектора телеграфа Ивана Рерберга, глобус должен был вращаться, но на практике все так и осталось на уровне идеи, а значит, и мы не вправе что-то менять.

Именно поэтому часы, установленные на углу здания со стороны Никитского переулка, продолжат показывать самое точное время: в XX веке по ним сверялись даже в Кремле. Реставраторы восстановят витражный циферблат с римскими и арабскими цифрами. По первым стрелки отсчитывают часы до полудня, по вторым — после.