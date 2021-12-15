Клиенты банка получили возможность не только ознакомиться с ассортиментом монет из драгоценных металлов, представленном в офисах Сбера, но и забронировать на сайте банка интересующую их позицию в режиме реального времени, причём в наиболее удобном для посещения офисе банка.

Теперь для покупки понравившейся золотой или серебряной монеты достаточно выбрать её на сайте банка в разделе «Монеты из драгоценных металлов»; поместить в «Корзину» и оформить онлайн-бронирование, выбрав подходящее для совершения дальнейшей покупки отделение банка, ближайшее к дому или месту работы, где данная монета представлена. Детали операции и номер бронирования будут высланы на адрес электронной почты клиента. При бронировании до 16:00 монета будет забронирована в выбранном офисе до конца текущего рабочего дня, а в случае бронирования после 16:00 — до конца следующего. При посещении офиса необходимо сообщить сотруднику детали бронирования и операция покупки монеты будет проведена в считанные минуты.

Новый сервис позволяет гарантированно приобрести как инвестиционные, так и памятные монеты из драгоценных металлов, не тратя время на поиск офиса, в которых присутствует интересующий ассортимент. Даная услуга может быть особенно актуальна как в преддверии праздников, когда многие увлечены поиском подарков, так и в периоды рыночной неопределённости, когда многие рассматривают вложение в инвестиционные монеты как защитный актив для своих сбережений