Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 73.85EUR 83.24
Войти в почту
1 час назад

Греф заявил, что российская экономика готова к приходу любого "черного лебедя"

Российская экономика сейчас устойчива и готова к приходу любых "черных лебедей", заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая в рамках "Дня инвестора - 2021".

"Мы готовы к возможным вызовам. Отдельные сигналы указывают, что в мировой экономике накопилось множество дисбалансов. Возможные макроэкономические шоки могут быть связаны с новыми волнами эпидемии, с геополитической напряженностью и рядом других факторов. Но откуда бы не прилетел "черный лебедь", наша экономика сейчас устойчива благодаря проводимой макроэкономической политике, политике плавающего обменного курса и большим объемам накопленных ЗВР [золотовалютных резервов]", - отметил он.

По словам Грефа, факты говорят о том, что кризисы новой реальности проходили менее болезненно, чем кризис 1998 года. "Мы смотрим в 2022 год с осторожным оптимизмом, и наша экономика сохранит потенциал роста в 2022 году на уровне 2,5%", - отметил он.

Путин: Российская экономика восстановилась

Ранее глава Сбербанка отмечал, что рост ВВП РФ в 2021 году составит не менее 4,5%, а в 2022 году будет в районе 3%.

Экономика,Видео,Герман Греф,Сбербанк России,
66
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители