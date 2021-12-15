"Мы готовы к возможным вызовам. Отдельные сигналы указывают, что в мировой экономике накопилось множество дисбалансов. Возможные макроэкономические шоки могут быть связаны с новыми волнами эпидемии, с геополитической напряженностью и рядом других факторов. Но откуда бы не прилетел "черный лебедь", наша экономика сейчас устойчива благодаря проводимой макроэкономической политике, политике плавающего обменного курса и большим объемам накопленных ЗВР [золотовалютных резервов]", - отметил он.