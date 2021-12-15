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30 минут назад

«Газпром» рассказал о выполнении обязательств по транзиту газа через Украину

В «Газпроме» заявили о досрочном выполнении обязательств по транзитному договору с Украиной за 2021 год. Об этом компания сообщила в своем Телеграм-канале.

«Газпром» объявил о выполнении обязательств по транзиту газа через Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Газпром» продолжает надежно поставлять газ своим европейским потребителям по различным маршрутам, в том числе через Украину. Сегодня компания выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной», - говорится в сообщении.

В компании отметили, что с начала года через территорию Украины было поставлено 40 млрд кубометров газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год.

Украина потратила почти весь закачанный летом газ

Экономика,Газпром,
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