«Газпром» объявил о выполнении обязательств по транзиту газа через Украину

В «Газпроме» заявили о досрочном выполнении обязательств по транзитному договору с Украиной за 2021 год. Об этом компания сообщила в своем Телеграм-канале.

«Газпром» продолжает надежно поставлять газ своим европейским потребителям по различным маршрутам, в том числе через Украину. Сегодня компания выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной», - говорится в сообщении.

В компании отметили, что с начала года через территорию Украины было поставлено 40 млрд кубометров газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год.