Поставки «Газпрома» в Европу могут упасть до минимума

Экспорт «Газпрома» в страны ЕС в 2021 году может упасть до минимума за шесть лет. Поставки могут составить около 145 млрд кубометров, что меньше, чем в пандемийном 2020 году. Причиной снижения поставок в ЕС стал рост цены на газ в 7,5 раза с начала года, пишет «Коммерсант».

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Отмечается, что за 11,5 месяца 2021 года экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье вырос на 4,8% к прошлому году, до 178 млрд кубометров. В январе—сентябре поставки превышали прошлогодние значения на 15,3%, а за январь-ноябрь — только на 6,6%. Это говорит о стремительном замедлении темпов экспорта. В декабре российская компания, несмотря на наступление зимы, экспортирует в среднем 440 млн кубометров в сутки, что чуть больше, чем в ноябре (423 млн кубометров в сутки).

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По итогам года при сохранении текущих темпов поставок «Газпром» сможет экспортировать около 184,7 млрд кубометров, что вполне соответствует ожиданиям компании в 183–185 млрд кубометров. Показатель будет немного превышать уровень пандемийного 2020 года — 179 млрд кубометров. Но превышение уровня прошлого года объясняется наращиванием поставок в Китай по газопроводу «Сила Сибири» — с прошлогодних 4,1 млрд кубометров до 10,2 млрд кубометров в этом году, отмечает издание. Таким образом, экспорт «Газпрома» в европейское дальнее зарубежье в 2021 году будет стагнировать.

Сокращение закупок российского газа в ЕС наблюдается с августа. Оно большими темпами нарастало в последние месяцы в ходе увеличения спотовой и фьючерсной стоимости газа в Европе, которая сейчас находится на уровне $1500 за тысячу кубометров.

Издание ранее писало о том, что потребители предпочитают поднимать газ из хранилищ, а не покупать его у «Газпрома» по стремительно растущим ценам. Также часть европейской промышленности решила сократить использование газа или вовсе остановилась, что также сказалось на спросе.

13 декабря сообщалось, что доходы «Газпрома» от экспорта трубопроводного газа в январе-октябре выросли в годовом выражении вдвое, до 39,6 миллиарда долларов. Экспортная стоимость газа в октябре выросла на 44% к сентябрю, до 443,6 долларов за тысячу кубометров, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). Физический объем экспорта газа в январе-октябре увеличился на 5,7% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, до 171,5 миллиарда кубометров.