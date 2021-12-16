Поставки «Газпрома» в Европу могут упасть до минимума

Экспорт «Газпрома» в страны ЕС в 2021 году может упасть до минимума за шесть лет. Поставки могут составить около 145 млрд кубометров, что меньше, чем в пандемийном 2020 году. Причиной снижения поставок в ЕС стал рост цены на газ в 7,5 раза с начала года, пишет «Коммерсант».
Отмечается, что за 11,5 месяца 2021 года экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье вырос на 4,8% к прошлому году, до 178 млрд кубометров. В январе—сентябре поставки превышали прошлогодние значения на 15,3%, а за январь-ноябрь — только на 6,6%. Это говорит о стремительном замедлении темпов экспорта. В декабре российская компания, несмотря на наступление зимы, экспортирует в среднем 440 млн кубометров в сутки, что чуть больше, чем в ноябре (423 млн кубометров в сутки).
По итогам года при сохранении текущих темпов поставок «Газпром» сможет экспортировать около 184,7 млрд кубометров, что вполне соответствует ожиданиям компании в 183–185 млрд кубометров. Показатель будет немного превышать уровень пандемийного 2020 года — 179 млрд кубометров. Но превышение уровня прошлого года объясняется наращиванием поставок в Китай по газопроводу «Сила Сибири» — с прошлогодних 4,1 млрд кубометров до 10,2 млрд кубометров в этом году, отмечает издание. Таким образом, экспорт «Газпрома» в европейское дальнее зарубежье в 2021 году будет стагнировать.
Сокращение закупок российского газа в ЕС наблюдается с августа. Оно большими темпами нарастало в последние месяцы в ходе увеличения спотовой и фьючерсной стоимости газа в Европе, которая сейчас находится на уровне $1500 за тысячу кубометров.
Издание ранее писало о том, что потребители предпочитают поднимать газ из хранилищ, а не покупать его у «Газпрома» по стремительно растущим ценам. Также часть европейской промышленности решила сократить использование газа или вовсе остановилась, что также сказалось на спросе.
13 декабря сообщалось, что доходы «Газпрома» от экспорта трубопроводного газа в январе-октябре выросли в годовом выражении вдвое, до 39,6 миллиарда долларов. Экспортная стоимость газа в октябре выросла на 44% к сентябрю, до 443,6 долларов за тысячу кубометров, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). Физический объем экспорта газа в январе-октябре увеличился на 5,7% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, до 171,5 миллиарда кубометров.
Руководитель газового направления в консалтинговой компании Rystad Energy Карлос Торрес Диас, чьи слова привела газета The Guardian, заявил, что «Газпром» стремится продать как можно больше газа по максимальным ценам. Согласно оценкам Rystad, если российская компания нарастит объемы экспорта голубого топлива на 20%, стоимость газа на западноевропейских рынках обрушится в два раза.