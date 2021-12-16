Блэкаут: на Украине начали отключать электричество

На Украине бытовым потребителям начали отключать электроэнергию. По мнению экспертов, в связи с грядущим похолоданием и недостатком запасов всех типов топливных ресурсов ситуация может ухудшиться, пишут «Известия».

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По прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в начале третьей декады декабря случится арктическое вторжение. На территории южной части Восточной Европы будет наблюдаться аномально холодная погода – температура будет на 8–12 градусов ниже климатической нормы.

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Также с 12 декабря по инициативе компании «Тет Групп» сократились поставки белорусского электричества. Представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус заявил, что импорт электроэнергии упал в 13 раз. Он допускает, что такая динамика повлечет за собой увеличение потребления угля тепловыми электростанциями. Однако достаточных для обеспечения тепловых электростанций запасов угля в стране попросту нет.

Как отмечается, в случае продолжения ситуации с нехваткой угля, ТЭС и ТЭЦ могут начать переводить на газ. Однако газа в ПХГ также недостаточно, в этом случае может помочь лишь дополнительная его закупка. Небольшие объемы природных ресурсов еще до «арктического вторжения» отразились на быте рядовых украинцев.

Одна из украинских компаний – ДТЭК – разместила график отключений по Киеву. В частности, на улице Ялтинской 15 декабря электроэнергия была отключена в 8:30, включена – в 17:00. На улице Валентина Серова свет отсутствовал с 9:00 до 18:00.

С такой же проблемой сталкиваются в крупнейших городах Киевской области, в Херсонской и Харьковской областях, в подконтрольных Киеву районах Донбасса и Черкассах.

По мнению специалиста по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алины Логозяк, в таких условиях украинским властям следует незамедлительно налаживать отношения с Россией и Белоруссией, заключать контракты на поставку энергоресурсов.

В худшем случае Украину ожидает системный блэкаут, когда система разделится на изолированные куски, считает украинский экономист Алексей Кущ. Однако, по его мнению, существует шанс, что ситуация будет благоприятной и власти «дотянут до весны».