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34 минуты назад

В ФРГ призвали бережно использовать остатки запасов газа

Заполненность газохранилищ Германии оценивается в 59%, что является рекордно низким показателем в сравнении с предыдущими годами. Об этом заявил глава ассоциации операторов Initiative Erdgasspeicher Себастьян Блешке в беседе с газетой Handelsblatt.

В ФРГ призвали бережно использовать остатки запасов газа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Поскольку настоящая зима еще впереди, безусловно, необходима бережность в отношении сравнительно небольших запасов», — подчеркнул он.

Блешке не исключил, что в феврале ситуация ухудшится.

Ранее «Газпром» сообщил, что из европейских подземных хранилищ уже выкачали почти четверть от объема топлива, который был поставлен в 2021 году. В компании добавили, что в украинских ПХГ истрачен почти весь газ, закачанный к зиме.

Как писал ранее «Коммерсант», экспорт «Газпрома» в страны ЕС в 2021 году может сократиться до рекордного за шесть лет показателя. Поставки могут составить около 145 млрд кубометров, что меньше, чем в пандемийном 2020 году. Сокращение закупок российского газа в ЕС наблюдается с августа. Оно большими темпами нарастало в последние месяцы в ходе увеличения спотовой и фьючерсной стоимости газа в Европе, которая сейчас находится на уровне $1500 за тысячу кубометров.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что отказ от долгосрочных газовых контрактов с Россией станет одной из целей стратегии декарбонизации и «зеленого перехода» Евросоюза. Законопроект должны обсудить на саммите руководства ЕС в Брюсселе 16 декабря. При этом, как отмечается, Еврокомиссия намерена установить жесткие сроки, после которых все длинные договоренности окажутся под запретом. В документе сказано, что речь идет о 2049 годе.

Экономика,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,Handelsblatt,Bloomberg,
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