В ФРГ призвали бережно использовать остатки запасов газа

Заполненность газохранилищ Германии оценивается в 59%, что является рекордно низким показателем в сравнении с предыдущими годами. Об этом заявил глава ассоциации операторов Initiative Erdgasspeicher Себастьян Блешке в беседе с газетой Handelsblatt.
«Поскольку настоящая зима еще впереди, безусловно, необходима бережность в отношении сравнительно небольших запасов», — подчеркнул он.
Блешке не исключил, что в феврале ситуация ухудшится.
Ранее «Газпром» сообщил, что из европейских подземных хранилищ уже выкачали почти четверть от объема топлива, который был поставлен в 2021 году. В компании добавили, что в украинских ПХГ истрачен почти весь газ, закачанный к зиме.
Как писал ранее «Коммерсант», экспорт «Газпрома» в страны ЕС в 2021 году может сократиться до рекордного за шесть лет показателя. Поставки могут составить около 145 млрд кубометров, что меньше, чем в пандемийном 2020 году. Сокращение закупок российского газа в ЕС наблюдается с августа. Оно большими темпами нарастало в последние месяцы в ходе увеличения спотовой и фьючерсной стоимости газа в Европе, которая сейчас находится на уровне $1500 за тысячу кубометров.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что отказ от долгосрочных газовых контрактов с Россией станет одной из целей стратегии декарбонизации и «зеленого перехода» Евросоюза. Законопроект должны обсудить на саммите руководства ЕС в Брюсселе 16 декабря. При этом, как отмечается, Еврокомиссия намерена установить жесткие сроки, после которых все длинные договоренности окажутся под запретом. В документе сказано, что речь идет о 2049 годе.