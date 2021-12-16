В ФРГ призвали бережно использовать остатки запасов газа

Заполненность газохранилищ Германии оценивается в 59%, что является рекордно низким показателем в сравнении с предыдущими годами. Об этом заявил глава ассоциации операторов Initiative Erdgasspeicher Себастьян Блешке в беседе с газетой Handelsblatt.

«Поскольку настоящая зима еще впереди, безусловно, необходима бережность в отношении сравнительно небольших запасов», — подчеркнул он.

Блешке не исключил, что в феврале ситуация ухудшится.

Ранее «Газпром» сообщил, что из европейских подземных хранилищ уже выкачали почти четверть от объема топлива, который был поставлен в 2021 году. В компании добавили, что в украинских ПХГ истрачен почти весь газ, закачанный к зиме.

Как писал ранее «Коммерсант», экспорт «Газпрома» в страны ЕС в 2021 году может сократиться до рекордного за шесть лет показателя. Поставки могут составить около 145 млрд кубометров, что меньше, чем в пандемийном 2020 году. Сокращение закупок российского газа в ЕС наблюдается с августа. Оно большими темпами нарастало в последние месяцы в ходе увеличения спотовой и фьючерсной стоимости газа в Европе, которая сейчас находится на уровне $1500 за тысячу кубометров.