Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью изданию «Украина.ру» заявил, что даже после завершения сертификации «Северного потока-2» проблемы у проекта не закончатся.
Польша является основным противником проекта и будет препятствовать запуску газопровода до последнего, заявил Юшков.
«Если решение будет в пользу «Газпрома» и компанию Nord Stream 2 AG назначат оператором, то такие игроки, как Польша будут оспаривать это решение, подавать в европейский суд и говорить, что это неправомерное решение немецкого регулятора. История на этом не закончится. Будут суды, иски, и в Польше этого не скрывают», — сказал он.
Он также указал на то, что Варшаве удалось добиться включения своей государственной нефтегазовой компании PGNiG в процесс сертификации газопровода. В PGNiG не собираются выяснять, соответствует ли газопровод европейским требованиям, а приложат все усилия для того, чтобы доказать необходимость остановить «Северный поток-2», подытожил эксперт.
Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что санкции против «Северного потока-2» могут стать драйвером роста цен на топливо. Он не исключил, что газопровод станет инструментом геополитических переговоров между Евросоюзом и Россией.
Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию был полностью достроен в сентябре. В ноябре сертификация компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода была приостановлена. Федеральное сетевое агентство Германии рекомендовал Nord Stream 2 создать немецкую «дочку», которой потребуется вновь подать полный комплект документов для сертификации.