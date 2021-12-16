В инициативах Литвы увидели угрозу для Калининградской области

Минтранс Литвы подготовил законопроект о запрете транзита товаров из Белоруссии. Санкции планируют наложить на всю импортируемую из страны продукцию. Проект пока не одобрили, но Министерство иностранных дел (МИД) России уже выступило против.

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В ведомстве считают, что запрет навредит россиянам, живущим в Калининградской области, так как многие товары поступают к ним именно с белорусской территории.

«С крайней обеспокоенностью восприняли информацию о возможном запрете транзита через Литву грузов из Белоруссии. Убеждены, что такой путь является тупиковым, поскольку может затронуть обеспечение Калининградской области», — пояснила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что действия Литвы могут негативно сказаться на экономике, социальном положении и качестве жизни населения региона. Также представительница министерства осудила действия другой страны — Польши, которая без предупреждения ужесточила контроль на границе. Теперь таможенники требуют предъявить ПЦР-тесты, сделанные не позднее чем за 24 часа до поездки.

Захарова призвала соседние страны «не идти по пути подрыва экономических связей». Она заявила, что ожидает от Литвы действий для нормализации обстановки и выполнений международных обязательств по российскому грузовому транзиту в Калининградскую область.