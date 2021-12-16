«Семь раз проверь»: Что мешает Германии ускорить одобрение «СП – 2»

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач отметил, что из-за повышенного внимания к газопроводу во всем мире допустить какую-либо ошибку в Европе не могут.
Германия осознает всю серьезность проверок «Северного потока – 2» и подходит к процессу скрупулёзно во избежание проблем в будущем, заявил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) не сможет сертифицировать газопровод «Северный поток-2» в первой половине 2022 года, завершение процесса откладывается как минимум на полгода. Глава BNetzA Йохен Хоманн указал, что агентство спустя месяц так и не получило документы, необходимые для рассмотрения запроса.
«Они сейчас ждут документы от Nord Stream 2, а затем примут свое решение, и после этого еще одобрение должно быть со стороны Еврокомиссии. Документы готовятся, есть юридические процедуры. Проекту уделяется такое внимание, что все должно быть без сучка и задоринки, любая зацепка может отбросить процесс согласования и все будет гораздо дольше. Лучше сейчас семь раз отмерить и потом своевременно один раз отрезать. Не думаю, что это недоработка «Газпрома», просто процесс сам по себе нетривиальный. Потому что поправки в законодательство были внесены исключительно, чтобы создать сложности «Северному потоку – 2», как дополнительный рычаг давления на Россию», - отметил Гривач.
По его словам, на сегодняшний день сами европейцы заинтересованы в том, чтобы не допустить дальнейшего затягивания процесса сертификации, ведь в противном случае это может привести к дефициту газа в разгар отопительного сезона.
«Если документы в ближайшее время поступят и будут рассмотрены в ускоренном режиме, то вполне возможно, что «Северный поток – 2» сможет внести свой вклад в обеспечение энергетической безопасности Европы в этом отопительном сезоне. Если нет – то это дополнительная проблема для европейских потребителей. Могут быть любые бюрократические зигзаги, юридические баталии будут продолжаться, но европейцы заинтересованы в том, чтобы оказывать давление на свои власти. Есть риски дефицита газа во второй части отопительного сезона. Страдают не только граждане, но и предприятия в первую очередь. Это закладывается в стоимость товаров, что разгоняет инфляцию, которая достигла невиданных величин в европейских странах», - добавил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал «Радиоточке НСН», что приостановка сертификации газопровода «Северный поток - 2» вызвана банальными бюрократическими проволочками, связанными со сменой регистрацией компании в Германии.