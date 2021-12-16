«Семь раз проверь»: Что мешает Германии ускорить одобрение «СП – 2»

«Они сейчас ждут документы от Nord Stream 2, а затем примут свое решение, и после этого еще одобрение должно быть со стороны Еврокомиссии. Документы готовятся, есть юридические процедуры. Проекту уделяется такое внимание, что все должно быть без сучка и задоринки, любая зацепка может отбросить процесс согласования и все будет гораздо дольше. Лучше сейчас семь раз отмерить и потом своевременно один раз отрезать. Не думаю, что это недоработка «Газпрома», просто процесс сам по себе нетривиальный. Потому что поправки в законодательство были внесены исключительно, чтобы создать сложности «Северному потоку – 2», как дополнительный рычаг давления на Россию», - отметил Гривач.