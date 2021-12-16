В России могут ввести запрет на покупку криптовалюты

Российский Центробанк собирается запретить гражданам инвестировать в криптовалюты, сообщил Reuters со ссылкой на источники, близкие к регулятору. По их данным, ЦБ беспокоит рост числа криптотранзакций. Сейчас Банк России ведёт переговоры с экспертами и участниками рынка о введении новых правил. При этом один из собеседников агентства утверждает, что регулятор собирается полностью запретить цифровые монеты в РФ.

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По данным Reuters, ЦБ хочет ввести запрет на покупку криптовалюты. Он будет распространяться только на новые покупки цифровых активов. Другой близкий к ЦБ собеседник агентства отметил, что нынешняя позиция регулятора — «полный отказ от любой криптовалюты».

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«Мы готовим консультативный доклад по криптовалютам, где отразим нашу позицию», — сообщили «Секрету» в пресс-службе ЦБ.

Также там посоветовали ознакомиться со статьёй первого заместителя главы Банка России Ксении Юдаевой, опубликованной на портале «Эконс». В ней автор указывает, что криптовалюта несёт риски для финансовой стабильности, и, чтобы «денежные суррогаты не использовались для платежей, нужно принимать меры.

«Криптоактивы становятся ещё одним инструментом валютизации (или криптоизации) сбережений, тем самым повышая риски финансовой стабильности, в том числе за счёт снижения депозитной базы банков, и снижая эффективность денежно-кредитной политики. Денежные средства уходят из реальной экономики, сбережения в криптовалютах не участвуют в инвестиционном процессе, а направляются на обслуживание нелегальных операций», — указала в статье Юдаева.

Также она привела в пример опыт Китая, где сначала запретили майнинг, а затем и вовсе ввели полный запрет на операции с криптовалютами. В 2022 году российские власти должны определиться с регулированием крипторынка, сказал «Интерфаксу» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

По его словам, сейчас обсуждаются два противоположных подхода. Один предполагает полный запрет приобретать и владеть криптой , другой — напротив, легализацию криптообменников и бирж. Депутат также предложил внести майнинг в общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД). Это позволит облагать эту добычу токенов налогом и предоставлять майнерам электричество по ценам для промышленных потребителей.