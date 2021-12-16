В Минпромторге отказались от новых соглашений по ценам на сахар и масло

Минпромторг РФ не планирует заключать новые соглашения по стабилизации цен на сахар и масло, так как в ведомстве считают, что нужно применять рыночные методы и проводить своевременную работу по отдельным группам товаров с применением различных механизмов, чтобы сбалансировать продовольственные рынки, пишет ТАСС со ссылкой на статс-секретаря - заместителя министра промышленности и торговли России Виктора Евтухова.

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"Вопрос продления соглашения по снижению и поддержанию цен на сахар и масло подсолнечное и принятие подобных соглашений по другим позициям сейчас не обсуждается. Да, действительно, эти два соглашения позволили сдержать рост цен на эти два продукта, но все-таки мы считаем, что в будущем - без заключения подобных соглашений», - сказал Евтухов журналистам.

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По его словам, нужно использовать рыночные методы и своевременно проводить работу по отдельным группам товаров с применением различных механизмов для балансировки продовольственных рынков.

Он отметил, что в России есть механизм установления предельных цен на социально значимые товары, при этом он ни разу не применялся, так как этим можно разбалансировать рынок.

Евтухов напомнил, что Правительство в этом году приняло распоряжение о мониторинге динамики цен на потребительские товары и услуги.

«Все это привело к тому, что, мы считаем, сегодня рынки весьма и весьма сбалансированы", - подчеркнул Евтухов.

Замминистра также отметил, что в этом году инфляция по продовольственной группе товаров выше, чем в предыдущие годы, при этом она намного ниже, чем могла бы быть без этой совместной работы.

«Я считаю, мы в нашей стране смогли максимально сдержать рост цен - настолько, насколько это было возможно", - заключил Евтухов.

Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия в декабре 2020 года подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло.

Соглашения действовали с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года. В марте правительство РФ продлило соглашение, касающееся цен на сахарный песок, до 1 июня 2021 года, а на подсолнечное масло - до 1 октября 2021 года.